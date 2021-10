Prihodki so v obravnavanem obdobju v medletni primerjavi porasli za 29 odstotkov na 83,4 milijarde dolarjev, čisti dobiček pa je dosegel 20,6 milijarde dolarjev. Analitiki so pričakovali 84,85 milijarde dolarjev prihodkov in 1,24 dolarja prilagojenega dobička na delnico.

Delnice Appla so se do konca rednega borznega trgovanja v četrtek podražile za 2,50 odstotka na 152,57 dolarja, v podaljšanem trgovanju po objavi poslovnih rezultatov pa so se pocenile za 3,53 odstotka na 147,19 dolarja.

Apple je imel ob koncu tretjega četrtletja letos, kar je bilo sicer njegovo zadnje četrtletje v poslovnem letu 2021, 745 milijonov plačanih naročnikov na storitve, kar je 160 milijonov več kot v enakem četrtletju lani.

Njegovi prihodki od segmenta storitev, kamor sodijo Apple Music, Apple TV Plus, iCloud, Apple Arcade, Apple News Plus in Apple Fitness Plus, so porasli za 26 odstotkov na 18,28 milijarde dolarjev.

Prodaja iphonov je porasla za 47 odstotkov na 38,87 milijarde dolarjev, vendar pa se je tudi Apple soočal z motnjami v oskrbovalnih verigah, ki se nadaljujejo tudi v tekočem četrtletju.

V celotnem poslovnem letu 2021 je Apple v primerjavi z letom prej povečal prihodke za 33 odstotkov na 365,8 milijarde dolarjev, dobiček pa za 65 odstotkov na 94,7 milijarde dolarjev.

Apple je od 24. septembra začel prodajati svoj novi model Iphone 13, v tretjem četrtletju pa je vlagateljem v dividendah vrnil 24 milijard dolarjev.