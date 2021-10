Ta teden je bila sicer v ospredju delnica družbe Tesla. Tesla je prejšnji teden objavila dobre poslovne rezultate, ki so presegli pričakovanja. Sledila je še dobra novica, da je rent-a-car družba Hertz naročila kar 100.000 vozil modela 3, ki bi naj bila dobavljena v naslednjih 14 mesecih in bodo namenjena ameriškemu in nekaterim evropskim trgom. Pogodba je vredna 4,2 milijarde dolarjev in gre za največji nakup električnih avtomobilov doslej. V ponedeljek po objavi novice je delnica pridobila 13 odstotkov in presegla vrednost 1000 dolarjev. Tržna kapitalizacija družbe je tako presegla magično mejo bilijon dolarjev, s čimer se pridružila elitni družbi največjih tehnoloških velikanov. Tesla je po novem vredna več kot devet naslednjih največjih avtomobilskih proizvajalcev skupaj, ob tem da od skupno 90 milijonov proizvedenih avtomobilov izdela le okoli pol milijona avtomobilov na leto. V četrtek je potekalo še zasedanje Evropske centralne banke (ECB), ki tudi tokrat ni spreminjala denarne politike.