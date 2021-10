Inflacijska panika kljub mrtvim pričakovanjem

Inflacijska panika še kar traja, čeprav se dejstva izpred pol leta niso bistveno spremenila. Takrat smo ugotavljali, da je povišanje inflacije prehodni pojav po odprtju gospodarstev po koronski krizi. Inflacijo še naprej poganjajo predvsem cene energentov, cene surovin in inputov za proizvodnjo ter storitev, povezanih s turizmom. Spremenilo se je le to, da zamaški v ponudbenih verigah in povečano povpraševanje po energentih trajajo dlje, kot je bilo pričakovano.