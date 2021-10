Ključna obrestna mera v območju z evrom ostaja na rekordno nizkih nič odstotkih. Obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita pa bosta še naprej pri 0,25 in -0,50 odstotka.

»Govorili smo o inflaciji, inflaciji, inflaciji," je predsednica ECB Christine Lagarde povedala na tiskovni konferenci po seji sveta. Kot je dejala, ostajajo prepričani, da se bo inflacija v območju z evrom v letu 2022 umirila, a bo morda na visokih ravneh vztrajala "nekoliko dlje, kot smo pričakovali,« je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

ECB je tokrat sklenila, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ali nižji ravni tako dolgo, dokler inflacija ne bo dosegla dva odstotka precej pred koncem obdobja projekcij in bo na doseženi ravni ostala do konca tega obdobja, in dokler Svet ECB ne presodi, da je osnovna inflacija zadosti napredovala, da je skladna s stabilizacijo inflacije na ravni dveh odstotkov v srednjeročnem obdobju. »To ima lahko za posledico prehodno obdobje, v katerem je inflacija nekoliko nad ciljno ravnjo,« so navedli.

Območje z evrom je septembra na letni ravni beležilo 3,4-odstotno inflacijo.

Neto nakupe vrednostnih papirjev v okviru programa ob pandemiji (PEPP) v skupnem obsegu 1850 milijard evrov bo ECB medtem še naprej izvajala še vsaj do konca marca prihodnje leto, so navedli. Svet ECB sicer še naprej ocenjuje, da je ugodne pogoje financiranja mogoče ohranjati z nekoliko manjšim obsegom neto nakupov v okviru programa PEPP kot v drugem in tretjem četrtletju tega leta.

Prav tako se bodo nadaljevali neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP) na mesečni ravni 20 milijard evrov, in sicer dokler bo to potrebno za utrditev učinka nizkih obrestnih mer. Program namerava banka končati, tik preden bo začela dvigovati obrestne mere.

Evrsko območje po besedah Lagardove okreva po pandemiji covida-19, vendar okrevanje zavira pomanjkanje surovin, opreme in delovne sile v nekaterih sektorjih gospodarstva.

Že pred začetkom današnjega zasedanja strokovnjaki sicer niso pričakovali sprememb denarne politike. Člani sveta bodo o prihodnosti PEPP predvidoma odločali decembra, ko bodo znane nove gospodarske in inflacijske napovedi ECB, je poročala dpa.