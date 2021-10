Kot so danes pojasnili v Glovu, zaveza za kurirje temelji na nasvetih projekta Fairwork in uvaja nove standarde, ki vključujejo pošteno urno postavko, izboljšanje zavarovanja ter dostop do usposabljanja, varnosti in vzdrževanja. Pravičnejši zaslužek meri na »popolno transparentnost poštenega zaslužka na uro za kurirje, neodvisno od oblike njihove zaposlitve«. Zagotovljen bo dodatek za zvestobo, ki se dodeli ali zamenja za prosti čas, so napovedali v podjetju.

Z izboljšanim zavarovalnim kritjem medtem merijo na pomoč pri različnih vrstah nesreč, odgovornosti do tretjih oseb in prevozu blaga, nadomestilo za bolniški dopust, porodniški in očetovski dopust ter dostop do nadomestila za družinske stroške. Na področju varnosti in vzdrževanja obljubljajo komplete za varnost v cestnem prometu, vključno s čeladami in odsevnimi jopiči, ki bodo na voljo vsem kurirjem prek trgovine Glovo Store ter dostop do postaj za popravilo koles in vzdrževanje.

»Podjetje se zaveda, da je ekonomija na poziv pomemben vir dohodka za kurirje, zato želi kurirjem zagotoviti enakopraven dostop do delavskih pravic in ugodnosti, ne glede na to, na kakšen način sodelujejo s platformo,« so zatrdili.

Glovo namerava do konca junija prihodnje leto uvesti novo pobudo za 40 odstotkov svojih kurirjev, pri čemer bosta prvi državi, vključeni v začetno fazo, Maroko in Gruzija. V vseh državah, v katerih deluje, naj bi zavezo izvajali do konca leta 2023.

Predsednica Sindikata Mladi plus pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Tea Jarc je v začetku tega meseca opozorila, da je iz njihove raziskave na področju dostave hrane, v okviru katere so bili opravljeni intervjuji z raznašalci pri podjetjih Wolt in Ehrana oziroma zdaj Glovo v Slovenji, razvidno, da gre za »izjemno slabo regulirano področje«, kršene naj bi bile številne pravice delavcev. V Woltu Slovenija so vse očitke zanikali.