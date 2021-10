Okrajno sodišče v Velenju je namreč razsodilo, da mora Janša stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji v 15 dneh javno opravičiti na Twitterju. Sodba še ni pravnomočna. Sodišče je sicer izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe.

»Gre za prakso sodišča v Velenju, ki je napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev Socialnih demokratov in ki izreka sodbe brez obravnav in brez možnosti obrambe,« je ob tem zapisal Janša.

V Slovenskem sodniškem društvu so v današnji izjavi za javnost zapisali, da je omenjena premierjeva izjava »nedopustno omalovažujoča do sodnikov omenjenega sodišča oz. do sodišča kot temeljne institucije pravne države«.

Poudarili so, da vsaki stranki postopka ustava in zakoni zagotavljajo enako varstvo pravic; med temi so tudi pravna sredstva v civilnih postopkih. Ob tem pa so dodali, da mora pravna država temeljiti na medsebojnem sodelovanju, spoštovanju in zaupanju v institucije, najvišji predstavniki oblasti pa bi morali biti zgled temu ter se vzdržati diskreditiranja sodišč, ki so nepogrešljiv gradnik pravne države.