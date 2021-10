Pojdimo, od koder smo prišli

Počakal sem ga na meji. Sedla sva na vzpetino in iz kotla strgala zadnje ostanke stroganova z basmatijem. Dva visoka modrooka Slovana z bujnimi pšeničnimi lasmi. Zasanjano sva zrla v prihodnost in reko pod nama. Tam so se temne postave prerivale z vojaško policijo.