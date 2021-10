Župani občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Železniki, Medvode, Vodice in Kranj so pobudo naslovili na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, direkcijo za infrastrukturo in DRI.

Idrijsko-cerkljansko in škofjeloško območje sta po navedbah županov med družbeno in gospodarsko najbolj dinamičnimi in zadnja leta doživljata postopen, na trajnostnih načelih temelječ razvoj zelenega in kulturnega turizma.