Krim je v letošnjo sezono krenil s kar devetimi velikimi okrepitvami, vrhunskim igralskim kadrom, uspešnim poplačilom dolgov iz preteklosti in napovedmi – tako klubskega vodstva kot Bregarja – celo o uvrstitvi na sklepni turnir najboljše četverice v ligi prvakinj v Budimpešti. A že po petih tekmah v Evropi je prišlo do zamenjave glavnega trenerja, o kateri se je v zakulisju šušljajo že v zadnjih dveh tednih. Bregar, ki je Krim vodil od februarja 2016, ko je nasledil Marto Bon, je sicer dobro izpeljal priprave in prijateljske tekme pred začetkom sezone, toda prvi šok je prišel že v uvodnem krogu lige prvakinj z nepričakovanim porazom proti Sävehofu na Švedskem.

Na vprašanje, ali zaradi visokih ambicij kluba čuti dodaten pritisk in breme na svojih ramenih, je Uroš Bregar v nedavnem intervjuju za Dnevnik odgovoril: »Pritiski so nekaj povsem normalnega v trenerskem poslu in tega se dobro zavedam. Od odgovornosti ne bežim in ni me strah, seveda pa je trener vedno tisti in prvi, ki odgovarja za rezultate.« Stolček se mu je začel krepko majati že po porazu proti Metzu v Stožicah v četrtem krogu (28:29), a je zatrjeval, da za naslednjo tekmo – gostovanje pri Odenseju na Danskem – ni dobil nobenega ultimata za zmago od klubskega vodstva, čeprav je sestankoval z njim tudi o svoji usodi.

»Z dosedanjim delom sezone ne moremo biti in nismo zadovoljni. Želimo si boljših iger in predvsem več točk, a na sestankih vodstva kluba se nismo pogovarjali o zaupnici trenerju,« je pred nedeljskim gostovanjem na Danskem dejala direktorica kluba Deja Doler Ivanović. Jasno je bilo, da bi Bregar – vsaj začasno – preživel le z zmago proti Odenseju, a še četrti poraz na peti evropski tekmi in padec na sedmo mesto med osmimi klubi v skupini B je bil usoden za 42-letnega Ljubljančana. Po vrnitvi iz Skandinavije se je klubsko vodstvo zbralo na kriznem sestanku in dokončno zapečatilo Bregarjevo usodo. »Krim Mercator je pred letošnjo sezono pomembno okrepil ekipo in si zastavil visoke cilje v ligi prvakinj. Rezultati žal niso sledili visokim ciljem,« je klub po torkovem sestanku upravnega odbora skopo zapisal v izjavi za javnost. V njej je še zapisano, da sta se Bregar in klub sporazumno dogovorila za prekinitev sodelovanja.

Zdaj 48-letna Natalija Derepasko je kot igralka Krima postala evropska prvakinja v letih 2001 in 2003, po koncu kariere leta 2008 pa se je podala v trenerske vode. Po vodenju mlajših selekcij je pred letošnjo sezono postala Bregarjeva pomočnica, saj ima tudi najvišje trenerske licence, zdaj pa se bo na članski ravni prvič preizkusila v vlogi glavne trenerke. Toda debi na Krimovi klopi bo za v Ukrajini rojeno naturalizirano Slovenko vse prej kot prijeten, kajti v soboto v šestem krogu lige prvakinj prihaja v Stožice norveški Kristiansand, aktualni prvak Evrope.

O tem, ali naj bi bila Derepaskova le začasna rešitev, v klubu in okoli njega ne želijo govoriti. Že pred časom se je namigovalo, da naj bi Bregarja zamenjal Črnogorec Dragan Adžić. Ko je Bregar aprila odstopil s selektorskega položaja v ženski reprezentanci Slovenije in odšel za selektorja Srbije, ga je nasledil prav Adžić, to pa bi se utegnilo ponoviti tudi v Krimu. Adžić je bil prejšnji teden menda v igri za trenerja Podravke iz Koprivnice, a so Hrvatice danes že dobile novega stratega Gorana Mrdžena, tako da je Črnogorec na klubski ravni še vedno brez ekipe.