Slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Polona Hercog sta danes na osrednjem igrišču najmočnejšega turnirja tega tedna v Cluj-Napoci dočakali svojih pet minut slave, saj sta se pomerili proti domačinki Jaqueline Adini Cristian in ta čas prvi zvezdnici svetovnega tenisa, zmagovalki OP ZDA Emmi Raducanu. Toda tako Ljubljančanka kot Mariborčanka sta doživeli boleč poraz. Kaja Juvan je v podaljšani igri drugega niza zapravila dve zaključni žogici, pred tem pa ni izkoristila prednosti z 1:0 v nizih in 5:3 ter po skoraj treh urah priznala premoč s 6:3, 6:7 (8), 6:7 (3). Polona Hercog je proti britanski najstnici romunskih korenin dvoboj odlično začela, dobila uvodni niz s 6:4, izenačenega drugega izgubila s 5:7, v tretjem pa je popustila iz izgubila z 1:6.

Šest teniških igralcev in sedem igralk ima zagotovljen nastop na sklepnem mastersu sezone, ki bo za igralke v Guadalajari, za igralce pa v Torinu. V Mehiki bodo nastopile Belorusinja Arina Sabalenka, Čehinji Barbora Krejčikova in Karolina Pliškova, Grkinja Maria Sakari, Poljakinja Iga Šwiatek, Španka Garbine Muguruza ter Španka Paula Badosa. Kot zadnji si je z zmago v uvodnem krogu Dunaja nastop v Italiji zagotovil domačin Matteo Berrettini, medtem ko so si udeležbo že prej zagotovili Srb Novak Đoković, Rus Daniil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev in Rus Andrej Rubljov.

Boj za zadnje vstopnice Za zadnje mesto v Guadalajari se bosta borili Tunizijka Ons Jabeur in Estonka Anett Kontaveit. Petindvajsetletnica iz Talina je v nedeljo dobila turnir v Moskvi, ta teden pa nastopa v Cluju v Romuniji, kjer bo na voljo 250 točk za lestvico WTA. Jabeurjeva pa bi morala nastopiti v Courmayeurju (WTA 250) v Italiji, a je udeležbo odpovedala zaradi poškodbe komolca. Kontaveitovo sicer le turnirska zmaga v Romuniji pelje v Mehiko. Estonka je v Cluju druga nosilka, prva pa domačinka Simona Halep. V lovu na preostali vstopnici v Torinu so bržčas le še štirje, Norvežan Casper Ruud (3015 točk), Poljak Hubert Hurkacz (2955 točk), ki pa je v ponedeljek izpadel v prvem krogu Dunaja proti Britancu Andyju Murrayju, Italijan Jannik Sinner (2845) in Britanec Cameron Norrie (2840). Teoretične možnosti imajo sicer še nekateri drugi, a za omenjeno četverico zaostajajo za več kot 500 točk. Za igranje v Torinu bi posledično potrebovali odlična nastopa tako na Dunaju (500 točk za lestvico ATP) kot na zadnjem mastersu v Parizu prihodnji teden (1000 točk ATP). Razveseljiva vest za slovenski tenis je, da bo v Guadalajari nastopila tudi slovenska igralka. V paru z Darijo Jurak se je med najboljših osem dvojic uvrstila Andreja Klepač. Hrvatica in Slovenka na lestvici zasedata 8. mesto, teoretično pa sta imeli dve dvojici še možnost, da bi ju tik pred zdajci prehiteli. Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Brazilka Luisa Stefani trenutno zaradi poškodbe Stefanijeve ne nastopata, Kanadčanka Sharon Fichman in Mehičanka Giuliana Olmos pa ta teden ne tekmujeta na nobenem turnirju. Romunsko-ukrajinska dvojica Raluca Olaru in Nadija Kičenok, ki nastopa v Courmayeurju, pa na enajstem mestu letvice zaostaja preveč, da bi prehitela slovensko-hrvaško navezo.

Rola s porazi napreduje Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je po več kot štirih letih izpadel iz elitne stoterice, potem ko je na začetku tedna z 90. nazadoval na 110. mesto. Razlog je v tem, da je zaradi težke situacije, v kateri se je znašel po okužbi s covidom-19, zamrznil svoje igranje, v zadnjih mesecih pa ni mogel braniti osvojenih točk. Pravi, da zanesljivo ne bo nastopil na prvem letošnjem turnirju največje četverice v Avstraliji, kasneje pa bo spet začel tekmovati, a še ne ve natanko, kdaj. »V tenisu uživam. Imam motivacijo in verjamem, da lahko tudi pri 32 letih še igram dober tenis. Poleg tega gojim igro, ki mi omogoča, da se hitro vrnem v polni ritem. Z leti je vse težje ohranjati dobro fizično pripravljenost,« sporoča Aljaž Bedene. Zanimivo je, da je na svetovni lestvici na 177. mesto napredoval Blaž Rola. Ptujčan namreč septembra in oktobra ni dosegel niti ene posamične zmage, potem ko je na vseh treh turnirjih serije challenger, na katerih je nastopil (na Majorki, v Neaplju in na Lošinju), izgubil v uvodnem krogu.