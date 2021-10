Novartis je količinsko prodajo v tretjem četrtletju povečal za devet odstotkov, rast prihodkov pa je bila delno nižja zaradi pritiska na cene. Dve odstotni točki je odnesla tudi generična konkurenca, je skupina zapisala v sporočilu za javnost.

Dobiček iz poslovanja je znašal 3,2 milijarde dolarjev, kar pomeni 34-odstotno rast. Slednja je zlasti posledica višjih prodajnih prihodkov in nižjih odpisov. Čisti dobiček pa je z 2,8 milijarde dolarjev porasel za 43 odstotkov.

So pa v Novartisu danes sporočili tudi, da začenjajo »strateški pregled« enote Sandoz. Ta bo vključeval preverbo vseh možnosti, od ohranitve posla do ločitve, z namenom maksimirati vrednost za delničarje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Novartis je leta 2019 že odprodal enoto Alcon, in sicer prek borze.

Sandoz je v obdobju od julija do septembra letos v medletni primerjavi zmanjšal prihodke od prodaje za odstotek na 2,4 milijarde dolarjev.