Klientke v sušni dobi

Življenje je klateški pes, ki ga je treba ves čas na novo loviti, a včasih preseneti bolj drastično kot sicer in popolnoma skrene, da se ustrašiš za znanje lastne materinščine. Je to jezik knjig, ki so me napisale? Ko recimo zaradi neke čisto benigne zadeve obiščeš spletno stran Javne agencije za knjigo, ki je organizacija, ki je za tvojo materinščino zadolžena še posebej striktno, tam pa najdeš zapis: »Gospa Golob nastopa po Nemčiji s pomočjo finančne podpore JAK in slovenske države, ki ju po vsem videzu zaničuje. Gospa Golobova je samo za zadnji dve gostovanji v Nemčiji prejela 2200 evrov.«