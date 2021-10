#intervju Lojze Kerin, vinogradnik in vinar: Posavje bi lahko postalo slovenska Šampanja

Lojze Kerin je eden bolj prepoznavnih dolenjskih vinarjev mlajše generacije, ki so zaslužni za to, da se v vinorodni deželi Posavje namesto o cvičku vse več govori o modri frankinji, ki postaja paradna sorta v teh krajih. Zato ni nič čudnega, da je Lojze svojo vinogradniško domačijo, kjer stoji tudi družinska klet, poimenoval kar Hiša frankinje. Kerinovi na gričevju okrog vasi Straža nad Krškim, kjer živijo, obdelujejo šest hektarjev vinogradov, na katerih raste približno 30.000 trt, med njimi pa ob mednarodnih sortah, kot so laški rizling, sivi pinot, kerner in chardonnay, prevladujejo domačijske sorte, kot so kraljevina, žametovka in predvsem modra frankinja. Ob tem, da gospodarijo še z ekološko kmetijo s petnajstimi glavami živine in 50 hektarji gozdov.