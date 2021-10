Podjetje HTEC Group je specializirano za razvoj tehnologije na področju raziskav in razvoja ter ponuja vrhunske storitve inženirstva in oblikovanja izdelkov najvišjega razreda v številnih panogah, kot so temeljni inženiring, trgovina na drobno, logistika, medicinska in finančna tehnologija. Trenutno zaposluje skoraj 1000 strokovnjakov v ZDA, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Švedskem, v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Madžarski, Bolgariji in Romuniji. »Razvojni center v Ljubljani je za nas izredno pomemben, saj se je izkazalo, da inženirjev iz te regije ne odlikujejo zgolj njihove visoke inženirske sposobnosti, ampak tudi sposobnost skupinskega dela, komuniciranja s strankami, zagotavljanja inovativnih rešitev in globoka skrb za njihov poklicni razvoj,« je povedal glavni operativni direktor HTEC Group David Schoch.