Drobni vsebinski premiki, izjemne kvalitativne rošade

Kvalitativna razdalja, ki loči prvo in drugo letošnjo premiero v ljubljanski Operi, je tako velika, da je skoraj težko verjeti, da ju je pripravila ista ustanova. Kombinirana predstava baleta Appolon musagète in Odepius Rex Igorja Stravinskega je tako prinašala najprej ne povsem jasno povezavo dveh mojstrovin Stravinskega, nato iz posameznih gagov napaberkovano režijo, ki je poudarjala očitno (potujitveni efekt) in izgubljala izrazitejšo vsebinsko poanto ter kakršno koli jasnejšo karakterizacijo, večina pevskih glasov se je zdela utrujenih ali neprimernih, partitura zgolj prebrana, končni izplen pa se je približal dnu našega opernega življenja.