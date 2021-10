Na eni vedno odlično gledanih nogometnih tekem tokrat v postavah ni bilo dveh nogometašev, ki sta bila vsak s po 45 odigranimi el clasici pomembna akterja v preteklosti ¬ - Sergia Ramosa in Lionela Messija. Tako Realov branilec kot Barcelonin napadalec sta namreč zamenjala kluba in sedaj oba branita barve PSG. Da bodo Katalonci pogrešali svojega najboljšega strelca vseh časov (samo na el clasicih je zabil 26 golov), je bilo jasno, nova strategija Barcelone pod vodstvom Ronalda Koemana pa je usmerjena k dajanju priložnosti mladim talentom. Eden takšnih je Gavi, ki je bil s 17. leti in 19 dnevi najmlajši nogometaš, ki je na el clasicu zaigral v 21. stoletju.

Madridčani so bili v prvem polčasu boljše moštvo in si pripravili tudi več priložnosti. V 20. minuti je po prodoru Viniciusa celo zadišalo po enajstmetrovki, posredoval je tudi VAR, a se je igra nadaljevala. Štiri minute kasneje je bil v naslovni vlogi znova Vinicius, ki se je znašel sam pred vratarjem Ter Stegnom, ga poskušal tudi preigrati, a je nato stranski sodnik signaliziral nedovoljeni položaj. In prav v minutah, ko je imel Real prevlado, bi Barcelona lahko povedla, ko se je po akciji z leve strani sam pred vratarjem Courtoisom znašel Dest, a z desetih metrov nespretno streljal prek vrat. Da so najmočnejše orožje gostov hitri protinapadi, so dokazali v 32. minuti, ko je po dveh hitrih podajah prek celotnega igrišča do žoge prišel Alaba, se z roba kazenskega prostora odločil za močan diagonalni strel in tako že na svojem prvem el clasicu dosegel gol. V nadaljevanju večjih priložnosti ni bilo vse do 60. minute, ko se je v naslovni vlogi znova znašel Vinicius, a bil v zaključku akcije v kazenskem prostoru Barcelone premalo zbran in je izgubil žogo, udarcu Benzemaja minuto kasneje pa je bil Ter Stegen zlahka kos. V 93. minuti je imela Barcelona priložnost za nevarno akcijo, a so nespretno izgubili žogo, v protinapadu Reala je najprej streljal Asensio, a je Ter Stegen žogo zgolj odbil do Vazqueza, ki jo je brcnil v prazno mrežo. Ko so vsi že mislili, da bo 2:0 končni izid tekme, pa so gostitelji na desni strani izpeljali akcijo, po kateri je gol v 97. minuti dosegel Aguero. Za kaj več je Barceloni zmanjkalo časa. Na lestvici ima sedaj Real pet točk naskoka pred Barcelono (20:15). Oba imata tekmo manj.