Kljub nepredvidenim težavam in hudim udarcem, ki jih je avtomobilski industriji zadalo in jih še zadaja dogajanje v povezavi z novim koronavirusom in posledično pomanjkanjem čipov ter zamud pri proizvodnji, je bilo letošnje leto (in je še vedno) izjemno pestro z avtomobilskimi novostmi. Predvsem pa to prinaša dokončno uveljavitev povsem in izključno električnih avtomobilov, ki jih je tokrat med finalisti za izbor slovenski avto leta kar pet. Ali z drugimi besedami, natanko tretjina finalistov, ki jih je sicer tokrat zaradi različnih razlogov nekoliko manj, kot smo bili vajeni v preteklih letih, in sicer 15. Pa še nekateri izmed preostalih desetih ponujajo različne konkretno elektrificirane različice. Letošnji izbor za slovenski avto leta je sicer že jubilejni, 30. po vrsti, tako kot vselej pa ste najprej na vrsti bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev, tudi Dnevnika, Nedeljskega dnevnika in spletne strani dnevnik.si, ki boste z glasovanjem v naslednjih dneh in tednih, vse do torka, 30. novembra, določili peterico, ki se bo uvrstila v veliki finale.

Kandidate za laskavi naziv kot vsakič pred začetkom glasovanja tudi tokrat predstavljamo na fotografijah, tako kot vselej pa so tudi pravila letos enaka in povsem preprosta. Glasovnico izrežete ter jo izpolnjeno in nalepljeno na dopisnico najpozneje do 30. novembra pošljete v naše uredništvo (naslov je v okvirju), nanjo pa napišete avto, za katerega glasujete; glasovnic, ki bodo v uredništvo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali. Komur je ljubše, lahko glasuje tudi na naši spletni strani (www.dnevnik.si), na kateri boste našli glasovnico v digitalni obliki. V vsakem primeru pa nikar ne pozabite odgovoriti na enostavno nagradno vprašanje (odgovor nanj ste že dobili v pričujočih vrsticah), s čimer se uvrstite tudi v žrebanje za različne nagrade. Te bomo razkrili v kratkem, saj bomo glasovnico na pričujočih straneh (poleg tokratne) objavili še štirikrat.

Končna odločitev o zmagovalcu bo tako kot vselej padla na sklepni prireditvi januarja. Tja bodo svoje odločitve o vrstnem redu prinesla sodelujoča uredništva, po seštevku točk iz prvega dela (glasovi bralcev, gledalcev in poslušalcev) in točk uredništev pa bomo dobili zmagovalca – slovenski avto leta 2022.