Lojze Debelak, serviser Žana Kranjca in Štefana Hadalina: Verjamem, da je Rossignol rešil težavo

Začetek pogovora z Lojzetom Debelakom, serviserjem Žana Kranjca in Štefana Hadalina, je bil na prizorišču začetka sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju sproščen. Gorenjec je z nasmeškom povedal, da bo današnji 55. rojstni dan praznoval doma, kar se mu je v zadnjih treh desetletjih, kolikor se ukvarja s svojim poslom, zgodilo sila redko. Kasnejši toni so bili resnejši. Čutiti je bilo pritisk pred začetkom sezone in negotovost, kaj bo predvsem pri Kranjcu prinesla nova daljša Rossignolova smučka. Ker je Lojze Debelak že dolga leta na plačilni listi francoskega proizvajalca smuči, smo se z njim pogovarjali tudi o razvoju smučarske opreme.