V Sloveniji še vedno kroži nekaj stereotipov, ki so povezani z vožnjo avtomobila. Omenja se, da na primer ženske ne znajo parkirati, moški pa da vozijo agresivno in množično kršijo prometne predpise. Seveda obstajajo ženske, ki resnično ne znajo parkirati, in moški, ki jim je disciplina za volanskim obročem španska vas. A tega ne smemo posploševati. Kljub temu se kar samo od sebe poraja vprašanje: kdo vozi bolje, moški ali ženske?

V skladu s statističnimi podatki so ženske voznice vpletene v občutno manj nesreč, kar potrjuje tezo, da manj tvegajo. Po drugi strani pa so avtomobili, na katere padajo ženske, tudi občutno manj podprti z iskrivimi konjički. Bi tudi moški v prometu tvegali manj, če bi vozili tako imenovani ženski avto? To smo se vprašali takoj, ko smo dobili priložnost, da vozimo njega. Twinga. Renaulta twinga. Bil je nekaj posebnega. Ne zaradi kakšne drzne barve zunanjosti – kljub temu priznavamo, da mu biserna bela še kako pristaja –, temveč poslanstva, ki ga prinaša. Njegova posebnost je namreč tišina, saj se je hvalil z električnim motorjem. Je ta za twinga dodana vrednost ali bi bil bencinski boljša izbira? Gledano zgolj skozi odštete evre je elektrika brca v temo, saj je treba zanj odšteti 23.490 evrov, 4500-evrska subvencija pa ga naredi malce bolj cenovno privlačnega. Toda pozor, za podobno zmogljiv bencinski motor z identično opremo I feel Slovenia je treba odšteti manj kot 13 evrskih tisočakov. Ali prevedeno, razlika je enormna. Razmišljujoč s trezno glavo jo je težko upravičiti, po drugi strani pa elektrika predstavlja prihodnost in poslanstvo, da bomo nekoč živeli v čistejšem svetu. Če ne mi, pa vsaj naši otroci.

Roko na srce, če cincate med tem, ali kupiti avto na elektriko ali na fosilna goriva, si je treba odgovoriti na nekaj vprašanj. Bistveni sta dve: koliko kilometrov dnevno prevozite in ali imate možnost polnjenja baterije bodisi v službi bodisi doma. V primeru twinga je to pomembno še toliko bolj, saj baterija ne poka od moči (21,3 kWh). V teoriji je tako doseg 190 kilometrov, v praksi se ta zmanjša na 140 kilometrov. Če boste zapeljali na avtocesto, pa še manj, razen če se boste odločili, da boste s pomočjo tempomata (ta žal ne premore pameti) hitrost nastavili na 100 kilometrov na uro (maksimalna je 135 km/h) in se v prid večjemu dosegu odpovedali (samodejni) klimatski napravi. Zatorej, električni twingo avtocesto sovraži, zato pa se na mestnih ulicah počuti kot riba v vodi. Če vas je na primer parkiranja strah, to v primeru twinga postane užitek. Ko bi vedeli, koliko nevoščljivih pogledov voznikov občutno večjih štirikolesnikov smo bili med parkiranjem deležni. Za vsak primer je pri manevriranju na voljo še pomoč kamere.

Mali renault (dolžinska mera je 3,61 metra) je enostaven za vožnjo, saj večino dela opravi brezstopenjski samodejni menjalnik. Mora pa voznik ves čas imeti v glavi, kje in kdaj bo dotočil energijo. Imamo srečo, da so v neposredni bližini službe štiri polnilnice, a kljub temu se nam je zgodilo, da bi lahko ostali brez elektrike. Na kar treh polnilnicah je namreč pisalo, da trenutno ne delujejo, četrta je bila hvala bogu operativna. Ko se namreč enkrat baterija izprazni, energije ni mogoče natočiti v posodo kot bencin, temveč pomaga zgolj prevoz vlečne službe do najbližjega polnilnega mesta. Je pa hvalevredno, da polnjenje na običajni polnilnici traja zgolj eno uro. Omenili smo že, da je majhen. Na zadnjo klop odrasli raje ne sedite, saj so centimetri za glavo in kolena skopo opremljeni, prtljažnik pa zaradi električnega motorja pod njim ni vreden svojega imena (zgolj 174 litrov). Smo pa razvojnikom zamerili tudi, da stikala na volanu ponoči niso osvetljena, a se vseh funkcij intuitivno kmalu navadite. Čeprav sem moški, bi ta ženski avto kot drugega v družini zlahka imel.