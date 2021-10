Prve testne vožnje so pokazale, da so motorji v bornu dovolj zmogljivi. Toda v prid športnosti avtomobila govorijo tudi všečna oblika, školjkasti sedeži, funkcija e-Booost, nizko težišče in pa vozne lastnosti v kombinaciji s pogonom na zadnji kolesi. Born je pravi električni športni avto.

Da nova znamka postane prepoznavna, je potreben čas. Za ugled Cupre je veliko naredil prvi samostojni model formentor, ki je navdušil z obliko v razredu športnih terencev. Prepoznavnost znamke narašča iz meseca v mesec, saj se na slovenskih cestah vozi vse več cuper.

Težko rečem, saj gre za strateško vprašanje. Očitno je prostor za še eno znamko, ki je pozicionirana bližje premijskemu segmentu. Ljudje vedno iščejo nekaj novega in med poplavo tradicionalnih znamk je Cupra prava osvežitev.

Dve leti po bornu naj bi na cesto zapeljal tavascan, električno gnani športni terenec, ki spominja na kupeja, kasneje pa še manjši električni avto. Elektrifikacija je tudi pri Cupri pot, po kateri je treba hoditi, če želiš biti v trendu.

Žal se tudi pri Cupri tem težavam nismo izognili. Tako je na formentorja treba čakati osem mesecev. Razmere so negotove, saj se lahko zgodi, da bodo čakalne dobe še daljše. Vse skupaj je resnično nepredvidljivo.

Pomanjkanje polprevodnikov ni težava zgolj avtomobilske industrije. Žal so v preteklosti vsi stremeli k iskanju čim cenejše proizvodnje zunaj Evrope, v času korone so sprva odpovedovali že naročene količine. Sledil je preobrat, ko je bilo povpraševanje med ljudmi znova ogromno, tovarnam in dobaviteljem pa tolikšnemu povpraševanju ni uspelo slediti. maš