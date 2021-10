Opazovalci pričakujejo, da bo aktualni predsednik osvojil veliko večino glasov, saj na volitvah nima vidnejših tekmecev.

Na volitve so povabili več kot 21 milijonov ljudi. V prestolnici Taškent je večina volivcev dejalo, da na položaju predsednika ne vidijo nikogar drugega kot Mirzijojeva.

Volišča bodo danes odprta do 20. ure po lokalnem času (ob 17. uri po srednjeevropskem času). Začasne rezultate bodo predvidoma objavili v ponedeljek.

Nekdanji premier Mirzijojev je po smrti svojega predhodnika in mentorja Islama Karimova, ki je tej srednjeazijski državi s trdo roko vladal vse od leta 1991, na presenečenje mnogih začel val reform. Med drugim je naredil konec prisilnemu delu na plantažah bombaža, osvobodil zaprte disidente, ki so jih v času Karimova v zaporih kruto mučili, ter gospodarstvo odprl turizmu in naložbam iz tujine. Za to je 64-letnik požel veliko pohval. Med drugim je ugledna britanska revija Economist Uzbekistan leta 2019 razglasila za državo leta.

A kritiki mu očitajo, da reforme niso segle do volilnih skrinjic oziroma niso prinesle resnične demokracije. Na volitvah proti njemu formalno resda nastopajo štirje kandidati, a pravega boja za glasove med njimi ni bilo, saj Mirzijojeva niso zares napadali, vsi veljajo za zveste vladajoči stranki. Prava opozicija se je medtem soočila s pritiski in oviri pri registraciji svojega kandidata.