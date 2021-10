Modri iz Londona so že v prvem polčasu kljub odsotnosti Belgijca Romeluja Lukakuja in Nemca Tima Wernerja razrešili vse dvome o zmagovalcu. V osmi minuti je zadel Mason Mount, deset minut kasneje pa je prednost povišal Callum Hudson-Odoi. Izid polčasa je postavil Reece James v 42. minuti.

V drugem delu je najprej v 57. minuti zadel Ben Chilwell, gosti pa so si pet minut kasneje gol zabili še sami prek Maximilliana Aaronsa. Slab dan kanarčkov se je nato nadaljeval še po drugem rumenem in posledično rdečem kartonu Benjamina Gibsona v 65. minuti. Chelsea je prek Mounta sicer zapravil enajstmetrovko v 83. minuti, a je isti igralec le dve minuti kasneje popravil napako in prispeval šesti zadetek za domače, v sodnikovem dodatku pa je zapečatil še prvi »hat-trick« v karieri.

Norwich z vsega dvema osvojenima točkama po devetih krogih ostaja na dnu z gol razliko 2:23, medtem ko je Chelsea na prvem mestu lestvice nekoliko povišal prednost pred najbližjimi zasledovalci.

Drugi je po visoki zmagi proti Brightonu s 4:1 (3:0) začasno Manchester City, ki ima 20 točk. Tudi meščani so že v prvem polčasu stvari postavili na svoje mesto, ko so bili natančni Ilkay Gündogan ter dvakrat Phil Foden. V drugem delu je sicer Argentinec Alexis Mac Allister znižal na 1:3 v 80. minuti, a je nato zmago globoko v sodnikovem dodatku potrdil Rijad Mahrez.

Za varovanci Pepa Guardiole je na tretjem mestu Liverpool, ki pa ima štiri točke manj od Chelseaja in tekmo v rokah. Rdeče iz mesta Beatlov v nedeljo čaka gostovanje pri večnem rivalu Manchester Unitedu (17.30).

Preostale današnje tekme so se končale z zmago Watforda proti Evertonu (5:2) ter neodločenimi izidi med Crystal Palaceom in Newcastlom (1:1), Leedsem in Wolverhamptonom (1:1) ter Southamptonom in Burnleyjem (2:2).

V nedeljo bosta poleg derbija med Unitedom in Liverpoolom še obračuna Brentford - Leicester in West Ham - Tottenham (oba ob 15.00).

Že v petek zvečer je Arsenal s 3:1 ugnal Aston Villo.