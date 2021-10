Pele je šele v začetku oktobra zapustil bolnišnico v Sao Paulu, kamor so ga konec avgusta sprejeli zaradi suma na črevesni tumor in ga prejšnji mesec operirali.

»Moj rojstni dan se bliža. Ste mi že pripravili torto?« je zapisal Pele na Instagramu in dodal svojo sliko, na kateri nasmejan drži torto v obliki nogometnega igrišča.

Pele, s polnim imenom Edson Arantes do Nascimento, se je rodil 23. oktobra 1940 v kraju Tres Coracoeses v zvezni državi Minas Gerais.

Med prvimi, ki so mu čestitali ob rojstnem dnevu, je bil nogometni klub Santos, kjer je igral med letoma 1965 in 1974. Zaželeli so mu še dolgo življenje in lepo praznovanje, poroča AFP. Obenem se bodo na njegov osebni praznik spomnili tudi na tekmi proti ekipi Americe, ko bodo dvoboj v deseti minuti (Pelejeva številka je bila desetica) prekinili in predvajali pesem za rojstni dan.

Legendarni Brazilec, ki ga imajo številni za najboljšega vseh časov, je imel v zadnjih letih veliko težav z zdravjem, večkrat je bil tudi na zdravljenju v bolnišnici. Trikratnega svetovnega prvaka (z Brazilijo je osvojil naslove v letih 1958, 1962 in 1970) pa čaka še kemoterapija zaradi nedavno odkritega sumljivega tumorja.