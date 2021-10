Poti so nastale na največjem rečnem biosfernem območju v Evropi, ki ga je septembra Unesco zaščitil kot prvo na svetu, ki se razteza v petih državah.

Partnerji projekta pravijo, da je to enoten model za trajnostni gospodarski razvoj regije in hkratno ohranjanje naravne dediščine. Povezal je različne ustanove in organizacije, od turističnih in ponudnikov storitev do občin, regij in nevladnih organizacij ter zavarovanih območij, da bi ustvaril nove priložnosti za regijo in lokalne skupnosti.

Nina Lebar z Občine Velika Polana, ki je eden projektnih partnerjev, je ob koncu projekta povedala, da turizem in turisti ne poznajo meja, ampak iščejo pristno doživetje in izkušnjo. Kolesarska pot Evropska Amazonka je po njenih besedah projekt, kjer se ne ozirajo na meje, ampak povezujejo naravno in kulturno dediščino, ljudi, običaje in lokalno kulinariko skozi izbrane pakete turističnih doživetij in jih ponujajo turistom.