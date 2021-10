Olimpijsko sezono 2021/22 v alpskem smučanju je najbolje začela Mikaela Shiffrin. Američanka je motiviranost pred sezono najbolje prenesla na strmino ter dosegla svojo že 70. zmago v svetovnem pokalu, ki se jo je celo bolj kot sama bolj v ciljni strmini veselil njen spremljevalec Aleksander Aamodt Kilde. Izjemni Američanki se je najbolj približala Švicarka Lara Gut – Behrami, vodilna o prvi progi, najboljši alpski smučarki pa sta bili na uvodu v sezono razred zase. V zimski idili je bila na ledeniku Rettenbach tretja branilka naslova velikega kristalnega globusa Slovakinja Petra Vlhova. Slovenska reprezentanca je dosegla soliden ekipni uspeh, najboljša pa je bila na šestem mestu Meta Hrovat.

»Res je, da sem izenačila svojo najboljšo söldensko uvrstitev, a sem bila psihološko na uvodu v sezono pripravljena bolje kot lani. Vsekakor sem dobila potrditev, da sodim v veleslalomski vrh, po drugi strani pa bi lahko bila tudi hitrejša,« je svoj nastop ocenila Meta Hrovat, ki je za zmagovalnimi stopničkami zaostala za 29 stotink. Kranjskogorčanka je na ledeniškem uvodu prehitela številne velemojstrice, poleg najboljše trojice pa je morala priznati premoč le še Avstrijki Katharini Liensberger in Norvežanki Therese Marii Tviberg, ki je navdušila s startno številko 32, ter potrdila, da je bila proga odlično pripravljena.

Andreja Slokar je danes nastopila šele na svojem petem veleslalomu svetovnega pokala, prvič v Söldnu. Ledeniška strmina od nekdaj velja za eno najtežjih v svetovnem pokalu, na njej dosegajo vrhunske rezultate najbolj hrabre smučarke. Ajdovka je znova pokazala svojo odločnost, ki jo je s številko 29 popeljala do devetega časa. Na drugi progi Primorka ni tako blestela in je nazadovala na 14. mesto, kar je njena najboljša veleslalomska uvrstitev v svetovnem pokalu. Izjemen veleslalomski napredek je Andreja Slokar uprizorila že v minuli sezoni, ko je bila na drugem veleslalomu v Kranjski Gori 19., marca v Jasni pa 15.

»Najboljši veleslalom ali ne, bolj me moti smučanje na drugi progi v strmini. Ne vem, kaj se je dogajalo. Počutila sem se preveč suvereno. Tega se ne sme več ponoviti,« je bila samokritična Andreja Slokar. »Res je, da sem v Söldnu nastopila prvič, a ker obožujem strmine, sem se tekme veselila. Gremo naprej, čakajo me novi izzivi,« se veseli naslednjih preizkušenj 24-letna Primorka.

Tina Robnik je na uvodu v sezono pokazala več, kot kaže njena končna uvrstitev na 22. mestu. Z ogromno napako v spodnjem delu prve proge, ki ji je vzela več kot sekundo časa, je ujela rep trideseterice in dobila možnost, da pokaže svoje znanje na drugi progi. In ga je. Šest tekmovalk je dočakala na mestu vodilne veleslalomistke. »Občutek na stolu je vselej lep, lepši pa bi bil, če bi se nanj usedla kasneje. Z drugim nastopom sem zadovoljna. Na začetku sezone sem dobila odgovore, da sem na pravi poti, da imam dobre smuči ter da sem hitra, ko naredim pravi zavoj. Upam, da bom na naslednjih preizkušnjah hitrejša,« je pozitivno zaključila Tina Robnik.

Olimpijska sezona se je slabo začela za preostali članici slovenske ekipe na uvodu v Söldnu. Ana Bucik je za tri stotinke sekunde zaostala za Tino Robnik ter zasedla 31. mesto, tudi Neja Dvornik pa se na uvodnem veleslalomu ni proslavila s 53. mestom in zaostankom štirih sekund in 22 stotink za Laro Gut – Behrami. Ana Bucik po nastopu ni obžalovala treh stotink, kolikor ji je zmanjkalo do uvrstitve na drugo progo, temveč se je kar sama posula s pepelom: »Smučala sem prepočasi. Nisem naredila večje napake, a smučanje v strmini je bilo res slabo. S takšnim nastopom si nisem zaslužila uvrstitve na drugo progo. Čaka me težka noč. Ali bom po slabšem začetku bolj ali manj samozavestna, bodo pokazale uvrstitve na naslednjih tekmah.«

Sezona se je začela slabo za številne favoritinje. Že na prvi progi je davek agresivnosti z odstopom plačala lanska söldenska zmagovalka Italijanka Marta Bassino. Druga proga pa je bila usodna za lansko skupno zmagovalko svetovnega pokala Italijanko Federico Brignone. Omenimo še veleslalomski debi v svetovnem pokalu 17-letni Hrvatice Zrinke Ljutić, ki velja za izjemno obetavno alpsko smučarko.