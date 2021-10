Stave: Infantilno

Fuzbal gledam samo še, ker igram stave,« je pred dnevi nasmejal klopco v Trnovem še vedno prost poslovnež v najboljših letih. V časih, ko je nogomet pridobival priljubljenost in vseprisotnost, kot jo je dosegel v sodobnosti, sta bila na teden na voljo kvečjemu dva televizijska prenosa. Za dandanašnjo multiponudbo potrebuješ pet vzporednih življenj. In potem šef Fife Infantino pride pred dnevi ven z idejo, da bi kazalo svetovna prvenstva organizirati na dve leti. Kot nekdo, ki mu res ni uspelo nikogar nasmejati s šalo. In izpadel je infantilno. Nezrelo in otročje. A vendarle tudi podobno kot ideologi superlige. Vtis je, da poskušajo stari nogometni delavci »izpumpati« iz igre kar se da veliko denarja, dokler se to še da. Da sami čutijo, da se obdobje nogometnega »hypa«, kakršnega spremljamo zadnjih deset let, izteka in da so rešitev samo še šejki, ki jih pa prav tako ni nešteto. Obenem pa nihče ni večen.