Zoran Zeljković, trener vodilnega Kopra: Tudi po zadnjem krogu želimo biti prvi

Od kod se je vzel Zoran Zeljković, ki je kot trenerski novinec na prvoligaški sceni poživil tekmovanje in se v Kopru zasidral na prvo mesto? Na Obalo je prišel iz druge lige, kjer so ga v Krki malenkosti ločile od napredovanja med prvoligaše. Čeprav je izgubil proti Kopru, so prav kanarčki prepoznali njegov trenerski potencial. »Naredil bom vse, da se s svojim delom zahvalim klubu za zaupanje. Moja pot je postopna. Treniral sem od šestletnikov do članov. Verjamem, da sem pripravljen na ta izziv. Zavedam se, da se moram še veliko naučiti, in to sprejemam kot izziv,« pravi 41-letni Ljubljančan Zoran Zeljković, ki je v igralski karieri nastopal za Domžale, Interblock, Olimpijo ... V prvem mandatu Matjaža Keka je vpisal tudi nastop za slovensko reprezentanco.