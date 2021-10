Portret: Gojko Zalokar, upokojeni prvi mož ljubljanskega maratona

Jutrišnjo nedeljo bo zaznamoval jubilejni 25. ljubljanski maraton, ki pa bo zaradi epidemioloških razmer precej drugačen kot v minulih letih. Ena od sprememb bo novo vodstvo: dolgoletni prvi mož maratona in direktor Timinga Ljubljana Gojko Zalokar se je namreč upokojil in žezlo predal svoji naslednici. Iz majhne tekaške prireditve mu je v četrt stoletja uspelo ustvariti mednarodni športni spektakel, tudi jutri pa ne bo sedel križemrok. Tekače bo bodril kot prostovoljec in s svojimi neprecenljivimi izkušnjami še naprej pomagal pri izvedbi slovenskega tekaškega praznika.