Med prvim velikim Huaweijevim dogodkom za evropski trg po dolgem času se je kitajsko tehnološko podjetje odločilo predstaviti mobilnik nova 9. Z njim podjetje želi nagovoriti predvsem mlajše uporabnike, s ceno okoli 500 evrov pa se naprava uvršča v srednji cenovni razred. Čeprav so se pojavljala ugibanja, da bi nova 9 lahko postala prvi mobilnik na evropskem trgu s Huaweijevim operacijskim sistemom harmonyos 2, bo ob izidu opremljena s standardno Huaweijevo preobleko odprtokodnega androida EMUI 12. Bo pa ta, kot kaže, uvedla nekaj novosti s harmonyos. Predvsem glede enostavnejše povezljivosti s preostalimi Huaweijevimi napravami.

Neodvisno od vprašanja harmonyos 2 ali EMUI 12 bodo evropski uporabniki še naprej brez Googlovih storitev. Huaweiju je te težave v zadnjih letih sicer uspelo do neke mere odpraviti, a nastavitev večine najbolj priljubljenih aplikacij še vedno zahteva nekaj dela. Aplikacije, kot so gmail ali Googlovi zemljevidi, je Huaweiju uspelo nadomestiti s hitrimi aplikacijami (quick apps), ki so nekakšna preslikava spletnih strani teh storitev v obliko aplikacij. Facebook, instagram, twitter ponujajo neposredno namestitev svojih aplikacij s svojih uradnih strani. Tiktok in snapchat sta neposredno prisotna v Huaweijevi trgovini aplikacij appgallery. Isto velja za bančne aplikacije NLB klikin, NKBM mBank@net, Intesa Sanpaolo Bank Mobile, Sparkasse m.Stik, mSberbank, mDBS, m LON, mBills.si, valu ter aplikacijo za dostavo hrane glovo. Veliko drugih, kot sta netflix in hbo go, pa je treba prenesti z drugih androidnih mobilnikov ali neuradnih spletnih trgovin z aplikacijami. Dostava hrane Wolt zaradi vezave na Googlove zemljevide ne deluje, Netflix pa ponuja predvajanje v največ SD-ločljivosti. Je pa Huawei izdelal tudi svoje zemljevide Petal, ki so solidni.

Ob odsotnosti 5G in Googlovih storitev bo veliko odvisno od kamere mobilnika. Nova 9 ima na hrbtu štiri leče. Glavna širokokotna po velikosti močno odstopa od preostalih kamer in hrbtišču naprave daje markanten videz. Ločljivost glavne kamere znaša 50 milijonov pik (MP), medtem ko ultraširokokotna premore ločljivost 8 MP, kamera za bližinske fotografije in globinska kamera pa po 2 MP. Na prednji strani najdemo kamero z ločljivostjo 32-MP. Poleg dobre nočne fotografije, predvsem z glavno kamero, pri Huaweiju tako za hrbtno kot prednjo kamero obljubljajo tudi visoko kvaliteto nočnega videa v 4K-ločljivosti. Ker mobilnik nima optične stabilizacije slike, za to skrbi umetna inteligenca, kar je kompromis. Delovnega spomina ima 8 GB, prostora za shranjevanje pa 128 GB. Kapaciteta baterije znaša 4300 miliamperskih ur (mAh) in zadošča za cel dan uporabe. Za polnjenje baterije pa je na voljo ekspresno 66-vatno polnjenje, ki celotno baterijo napolni v 38 minutah. Predprodaja nove 9 že traja, redna pa steče novembra.

Zaradi ameriške blokade in posledične Huaweijeve nezmožnosti proizvodnje lastnih procesorjev kirin so v novo 9 vstavili Qualcommov procesor snapdragon 778g. Gre za zelo dober procesor za mobilnike srednje kategorije, ki pa vseeno nekoliko zaostaja za najzmogljivejšim snapdragonom. Večji problem je odsotnost podpore za omrežja 5G. Ta se medtem širijo tudi po Sloveniji, zato zna biti omejenost na 4G na dolgi rok manj privlačna.

Če se vrnemo k samemu mobilniku nova 9, gre prvo pohvaliti ukrivljeni premijski OLED-zaslon. Ima diagonalo 16,68 centimetra (6,57 palca), z ločljivostjo 2340x1080 oziroma gostoto 392 pik na palec (ppi). Sposoben je prikazati 1,07 milijarde barv in osveževati sliko s frekvenco 120 hercev (Hz). Na Dunaju nam je napravo uspelo tudi na kratko preizkusiti in lahko potrdimo, da se v dlani prilega zelo dobro. K temu pripomorejo njena tankost okoli 7,77 milimetra ter ukrivljenost zaslona in hrbtišča. Prednja kamera se skriva v luknji sredi čela naprave.

Pametni uri in brezžične slušalke

Poleg nove 9 so na Dunaju predstavili tudi pametni uri watch gt 3 v ženski 42- in moški 46-milimetrski različici. Uri premoreta več kot 100 vadbenih programov, vgrajenega imata tudi pomočnika za načrtovanje vadb, izboljšano sledenje teka in tipalo srčnega utripa pete generacije. Ob tem ima ura tudi zmožnost celodnevnega sledenja nasičenosti kisika v krvi (SpO2) in spanja, omogoča klice prek povezave bluetooth s pametnim telefonom. Pri Huaweiju trdijo, da baterija večje različice ure zdrži do 14 dni, medtem ko pri manjši do 7 dni. Uri sta sicer povezljivi z napravami z operacijskim sistemom ios in android. Moška različica stane okoli 350, ženska pa okoli 330 evrov.

Nabor predstavljenih naprav so zaključile brezžične slušalke freebuds lipstick. Gre za posebno edicijo slušalk iz nerjavečega jekla in bleščeče površine, ki je obarvana živo rdeče. Pod šminko najdemo Huaweijeve slušalke freebuds 4, ki smo jih že testirali. Hvalili smo možnost nadziranja glasnosti s podrsavanjem po slušalkah, obžalovali pa odsotnost čepkov za v uho, zaradi česar dušenje zunanjega hrupa ni pretirano učinkovito. Ta različica stane okoli 250 evrov. Plača se ekskluzivnost in dizajn polnilne škatlice, ki ima obliko šminke.