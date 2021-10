Pet dirk pred koncem se obeta verjetno le še troboj za naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MGXP. Vodilni Nizozemec Jeffrey Herlings ima 505 točk, drugouvrščeni Francoz Romain Febvre 493, aktualni svetovni prvak Gajser 490. Po nedeljski dirki v Španiji, ki jo je dobil Herlings (Gajser tretji, Febvre četrti), je slovenski šampion zaostanek z desetih točk povečal na minus 15. A lahko se tolaži, da bo zadnjih pet dirk v Italiji na dveh prizoriščih, ki mu zelo ustrezata: Pietramurata (tri) in Mantova (dve).

Prva od treh dirk v Trentinu bo že jutri, naslednji dve na progi s trdo podlago pa v sredo, 27. oktobra (VN Pietramurate), in v nedeljo, 31. oktobra (VN Gardskega jezera). Gajser ima zelo lepe spomine na progo Crossodrome Ciclamino v Pietramurati, na kateri je leta 2015 dosegel prvo zmago v SP na poti do naslova prvaka v MX2, leta 2019 pa je bil najhitrejši tudi v MXGP. Njegov lanski izkupiček je bil neverjeten: na zadnjih treh dirkah sezone je osvojil kar 137 točk od možnih 150 (v šestih vožnjah tri zmage, dve drugi mesti, eno četrto) in potrdil naslov svetovnega prvaka s kar 102 točkama prednosti pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem.

»Proga v Pietramurati mi zelo ustreza in je ena mojih najljubših. Naporno bo opraviti s tremi dirkami v osmih dneh, a tudi lani je bilo tako in uspelo mi je nekaj odličnih voženj. Svetovno prvenstvo je zelo izenačeno in odločale bodo malenkosti. A kot vedno se tudi tokrat želim zabavati in uživati na motorju, takšen način pa prinaša tudi dobre rezultate,« napoveduje Tim Gajser. A šampion iz Pečk pri Makolah si želi še nečesa: »Odpraviti moram drobne napake, ki me mučijo na zadnjih dirkah. Predvsem v prvih vožnjah, ki so me stale lepo število pomembnih točk in boljših uvrstitev. Sem pa precej bolj zadovoljen s svojimi starti, pri katerih sem naredil pozitiven premik.«

V Italiji prvič v sezoni ne bo omejitve števila gledalcev, zato prireditelji pričakujejo tudi naval navijačev iz Slovenije. »Upam, da bo ob progi veliko navijačev, predvsem slovenskih. Pravo navijaško vzdušje dela dirko boljšo in dirkači se počutimo bolje.« V MX2 bo vozil Jan Pancar, ki je z 99 točkami 19. v skupnem seštevku. Jutri se bosta vožnji v MXGP začeli ob 13.15 in 16.10, v MX2 ob 12.15 in 15.10.