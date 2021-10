Bistvo Upsonovih problemov je pomanjkanje delovne sile. Od nekoč 138 sodelavcev jih je v podjetju danes le še manj kot 100. Večina vzhodnoevropskih sodelavcev, pravi Upson, je hkrati z brexitom zapustila Združeno kraljestvo in si našla službo kje drugje. Zdaj se borijo za vsak par delovnih rok. Upson pravi, da so plače že povišali za dober funt na uro, saj so obrat zapustili tudi mnogi dolgoletni sodelavci. Vendar je zdaj slišal, da je ena večjih farm v bližini plače dvignila na deset funtov na uro in s tem prekosila njegova prizadevanja. Z besedami britanskega premierja, da morajo britanska podjetja prekiniti odvisnost od slabo plačane tuje delovne sile in več investirati v razvoj tehnologije ter kvaliteto delovnih mest, si Upson ne more kaj dosti pomagati. Pravi, da se tu nekdo preprosto norčuje iz realnosti. »Če nekdo trdi, da potrebujemo dobro plačano in dobro izobraženo delovno silo, se s tem vsekakor strinjam. Toda kakšne kvalifikacije potrebuje nekdo, ki mora kure spraviti v določen prostor? Mi seveda lahko še naprej višamo plače, toda potem bodo rasle cene perutnine. Hkrati pravijo, da že danes slabo plačani porabijo več kot polovico svojih prihodkov za hrano,« kritizira Nigel Upson.