Izid na novo odkrite skladbe Just A Notion sledi dvema novima predhodnicama - I Still Have Faith in You in Don't Shut Me Down - s težko pričakovanega novega albuma skupine. Novi skladbi je Abba predstavila v začetku septembra kot prvi novi skladbi po skoraj 40 letih od prenehanja sodelovanja.

Ob predstavitvi novega albuma z desetimi pesmimi, ki bo naprodaj od 5. novembra, je skupina v letu 2022 napovedala tudi virtualni nastop v Londonu, na katerem bodo člane skupine na odru nadomestili avatarji oziroma tako imenovanimi Abbatarji.

Po navedbah dpa ima nova skladba Don't Shut Me Down na Spotifyju že več kot 25 milijonov ogledov, I Still Have Faith in You pa več kot 15 milijonov. Njihove največje uspešnice, kot so Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) in Mamma Mia, pa pri ponudniku pretočnih storitev za primerjavo beležijo devetmestno število poslušalcev.