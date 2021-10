Na Evrovizijo se prihodnje leto vrača vseh 39 držav, ki so sodelovale na tekmovanju leta 2021, nabor pa dopolnjujeta Črna gora in Armenija. »Navdušeni smo, da se bo za kultni evrovizijski pokal znova potegovalo več kot 40 televizijskih postaj,« je dejal izvršni nadzornik tekmovanja Martin Osterdahl. »Tekmovanje za pesem Evrovizije bo poskrbelo za vznemirjenje in najsodobnejši spektakel, ki ga pričakuje skoraj 200 milijonov gledalcev,« je dodal.

EBU je razkril, da se bo prihodnje leto v polfinalih pomerilo 36 držav, iz vsakega polfinala pa se jih bo deset uvrstilo v veliki finale, ki bo 14. maja. Tam se bodo 20 finalistom pridružili predstavniki t.i. velikih pet - Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije in Španije.

Letošnjo Evrovizijo, ki je potekala v Rotterdamu, si je ogledalo približno 183 milijonov ljudi, pri čemer je dvig gledanosti mogoče pripisati tudi mlajšim gledalcem, ki so si spektakel ogledali po spletu. Lovoriko so osvojili italijanski rockerji Maneskin s pesmijo Zitti e buoni. S tem je Italija pridobila pravico, da gosti prihodnjo Evrovizijo.

Italijanska RAI je poročala, da jim bo tekmovanje leta 2022 "omogočilo predstaviti in deliti lepoto Italije z globalnim občinstvom s pomočjo elementov, ki nas združujejo: glasbe in harmonije".

EBU je bila ustanovljena leta 1950 in je največja mednarodna zveza radijskih in televizijskih postaj. Vanjo je vključenih 115 organizacij članic iz 56 držav ter še 31 pridruženih organizacij iz Azije, Afrike in obeh Amerik.