Prvi obračun Dallasa v novi sezoni lige NBA se tako ni končal po željah slovenskega asa. Ta je odigral svojo 200. tekmo v ligi NBA. Za uvod v svojo četrto sezono je Dončić igral 35:24 minute, iz igre zadel šest od 17 metov (2/7 za tri), nezgrešljiv pa je bil s črte prostih metov (4/4). Na tekmi je ukradel eno žogo, pet pa jih je izgubil.

Telički niso ujeli najboljšega večera pri metu iz igre (33,3 %), odločilna pa je bila tretja četrtina, ki so jo po vodstvu 51:44 ob polčasu domači košarkarji dobili kar za 15 točk in razrešili vse dvome o zmagovalcu na prvi od dveh medsebojnih tekem v tej sezoni.

Pri gostih je bil poleg Dončića, ki je bil najboljši skakalec in podajalec Dallasa, strelsko še najbolj prepričljiv Jalen Brunson s 17 točkami, 14 jih je dodal Tim Hardaway mlajši. Pri domačih je šest igralcev preseglo dvomestno število točk, izstopala pa sta Cam Reddish z 20., ter Trae Young, ki je 19 točkam dodal še 14 podaj. Hawks so iz igre metali 48-odstotno.

Na preostalih današnjih tekmah so v tesni končnici Golden State Warriors na krilih Stephena Curryja (45 točk, 10 skokov) ugnali Los Angeles Clippers s 115:113, visok poraz pa so doživeli prvaki Milwaukee Bucks. S kar 137:95 so bili boljši Miami Heat, ki tako uspešno začenjajo pot brez Gorana Dragića, Slednjega so po sedmih sezonah pred letošnjim tekmovalnim obdobjem poslali v Toronto.

Prav Dragić pa bo s Toronto Raptors naslednji tekmec Dallasa, ekipi se bosta srečali v noči s sobote na nedeljo ob 1.30 po slovenskem času.