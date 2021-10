Potem ko je koronavirus lani preprečil izvedbo 25. Volkswagnovega ljubljanskega maratona, so se pri organizacijskem odboru odločili, da jubilejno prireditev 24. oktobra vendarle izpeljejo, a v nekoliko okrnjeni obliki, je povedal predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič.

»Letošnji maraton bo zagotovo drugačen, nekaj posebnega, pa ne le zato, ker je to naš jubilejni in bi moral potekati že lani, ko smo imeli grenko izkušnjo in smo ga morali v zadnjem trenutku odpovedati, kar je pustilo določen strošek. Poseben bo tudi zato, ker ga moramo organizirati v zelo zaostrenih okoliščinah,« je povedal Ferjančič in dodal, da bo zaradi vseh potrebnih ukrepov tekaški praznik v Ljubljani potekal samo v nedeljo. Zaradi pozne odločitve, da maraton izpeljejo, letos na trasi ne bo vrhunskih povabljenih afriških tekačev, ki so v Ljubljani tekli vse od leta 1999. Bo pa od 5000 prijavljenih (za zdaj) kar tretjina tujih tekačev. Letos bo maraton štel tudi za državno prvenstvo. »Med prijavljenimi Slovenci tokrat ni najboljših slovenskih atletov, ki bi tekli najdaljšo preizkušnjo,« je povedal organizator in dodal, da bo prvič po letu 2014 maraton speljan v dveh krogih po trasi polmaratona.

Prečkanja (pol)maratonske trase in zapore cest

Prijave na tek še danes in v soboto To pa ni edina novost letošnjega ljubljanskega maratona. Ferjančič se ni pozabil zahvaliti enemu izmed »očetov« maratona Gojku Zalokarju, ki je vodil Timing Ljubljana, soorganizatorja maratona. »Zalokar je šel v pokoj in mu gre velika zahvala za vse opravljeno delo doslej.« V njegove čevlje je tako stopila Barbara Železnik, ki je v Timingu že več kot dve desetletji vpeta v organizacijo maratona, ki je kljub vsemu ohranil prestižni zlati znak svetovne atletike. Predprijave so se sicer zaključile konec septembra, a se bo na tek mogoče prijaviti še v petek in soboto med 9. in 19. uro na Trgu republike. Tam bo mogoče prevzeti tudi startno številko, medtem ko na dan maratona prijave ne bodo več mogoče. Pogoj za udeležbo pa je PTC, so pojasnili organizatorji. Prav tako ostajata osrednja prireditvena prostora na Trgu republike in Kongresnem trgu s startom in ciljem.

Za virtualni tek letos malo zanimanja Tudi letos bodo Strojmachine poskrbeli za glasbeni ritem nedeljskih tekačev. Prve bodo čez startno linijo pospremili že ob 8.55, ko se bodo na polmaraton odpravili ročni kolesarji na vozičkih. »Letos sobotnega dela tekmovanja, ki je bil namenjen vrtcem in šolam, ne bo. Smo pa v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica predlagali, da sestavijo ekipe znotraj razreda ali skupine po deset otrok, v srednjih šolah po 14 dijakov. V obdobju od 1. do 24. oktobra lahko vsak član ekipe odteče svoj del razdalje maratonskega izziva,« je še povedala Železnikova in dodala, da se časi članov ekipe na predpisani razdalji izmerijo, seštejejo in vnesejo v aplikacijo športni izziv in bodo objavljeni v okviru dosežkov maratona. V istem obdobju kot za šolarje poteka tudi virtualni maraton, na katerem lahko udeleženci sami izberejo traso v svoji okolici, vendar pa zanj, po besedah Železnikove, ni bilo veliko zanimanja. V nedeljo naj bi se maraton zaključil predvidoma ob 15. uri, ko naj bi sprostili še zadnje zapore cest. Prav tako bo omogočen prenos v živo, ki si ga bo mogoče ogledati tudi na zunanjih zaslonih ob trasi maratona.