Že v osnovi vremenske procese določa neenakomerna razporeditev sončne energije po zemljepisni širini. Na polih je je vedno precej manj kot v ekvatorialnih predelih. Tako nastaja in se tudi vzdržuje osnovno neravnovesje, ki se kot vsako neravnovesje v naravi skuša uravnovesiti. Sonce segreva tla in tla segrevajo zrak nad njimi. Zrak z različno temperaturo bi se rad premešal in izničil to temperaturno razliko. Zračni tokovi tako nosijo toploto proti severu in obrnjeno. Pri tem gibanju pride do vrtincev, do dviganja in spuščanja zračnih mas po višini, na vse vpliva tudi vrtenje Zemlje. To je osnova, v kateri pa se stvari še dodatno zapletejo. Iz morij, pa tudi iz drugih vodnih teles, tudi iz tal, izhlapeva voda, ki je »kriva« za nastajanje oblakov in padavin.

Pretvorbe vode v vodno paro in nazaj v vodo spet vplivajo na vremenske procese. Kajti voda ima veliko izparilno toploto. Če hočemo izpariti liter vode, bomo porabili veliko energije. A proces je obrnljiv, reverzibilen. Če se bo ta vodna para spet utekočinila, se bo enaka količina energije, toplote, sprostila v ozračje. Pri nevihti se ne utekočini samo en liter vode (kar pomislite, koliko dežja lahko pade v nalivu in vsa ta voda je morala najprej od nekod izhlapeti in se potem utekočiniti), zato se pri nastanku nevihtnega oblaka sprosti ogromno toplote na račun mehanizma, ki sem ga prej omenil pri enem litru. In ta toplota je tista, ki pospeši, okrepi nastajanje nevihte. Energija, ki se sprošča pri nastanku tropskih ciklonov, ki so še neprimerno večji od nevihte, je skoraj nepredstavljiva. Od tod vir za močne vetrove in druge pojave, ki spremljajo te vremenske tvorbe.

Zdaj si predstavljajte, kako bi lahko ljudje posegali v te procese in vplivali nanje. Težko, v najboljšem primeru nepredvidljivo. In če je poseg nepredvidljiv, nam čisto nič ne koristi, saj se lahko zgodi, da bi kdaj dosegli zaželen učinek, drugič pa ravno nasprotnega. In kar je še slabše, nikoli vnaprej ne bi vedeli, v katero smer se bo obrnilo. Se pravi, da bi eno negotovost zamenjali z drugo. Se vam to zdi smiselno?