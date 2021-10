Slovensko-italijanski pianist Aleksander Gadžijev se je kot prvi pianist slovenskih korenin udeležil 18. Chopinovega tekmovanja ter osvojil zavidljivo drugo mesto, prejel pa je tudi nagrado za najboljšega interpreta sonate. S torkovim finalnim nastopom s simfoničnim orkestrom Varšavske nacionalne filharmonije pod dirigentskim vodstvom Andrzeja Boreyka je prepričal 17-člansko žirijo na najprestižnejšem, najbolj množičnem in najdlje trajajočem tekmovanju najboljših pianistov na svetu.

To je tisto tekmovanje, na katerem je leta 1980 nastopil tudi sloviti hrvaški pianist Ivo Pogorelić. Sicer ni prišel med finaliste, zato je tekmovanje užaljen zapustil, članica žirije in nekdanja zmagovalka taistega tekmovanja, danes prva dama pianizma Martha Argerich pa je takrat izrekla legendarni stavek: »Ta človek je genij!«

Enainštirideset let pozneje se je kot prvi pianist slovenskih korenin na tekmovanje uvrstil Gadžijev, ki je že od samega začetka veljal za enega od kandidatov za zmago. V zadnjih letih si je namreč prigaral sloves odličnega interpreta Chopinovega repertoarja, na tekmovanju pa je igral tri njegove Etude, Balado, v finalu pa še njegov Drugi klavirski koncert.

Za zmago se je potegovalo 87 pianistov, ki jih je preliminarna žirija že julija pripustila k tekmovanju (prijavilo se je prek 500 pianistov), samo tekmovanje pa je potem potekalo v treh etapah, do sklepnega finala, v katerem je dvanajst finalistov nastopilo še enkrat. Zmagal je Bruce (Xiaoyu) Liu iz Kanade, Gadžijev si je drugo mesto razdelil z japonskim pianistom Kyoheiem Sorito, tretje mesto pa je pripadlo španskemu pianistu Martinu Garcii Garcii. Predsednica žirije je bila Katarzyna Popowa - Zydroń. Zadovoljni z Gadžijevim rezultatom so tudi italijanski mediji, saj so mu podelili titulo drugega najboljšega pianista iz Italije na tem tekmovanju, boljši je bil le legendarni Maurizio Pollini, ki je zmagal leta 1960. Njihova letošnja predstavnica Leonora Armellini je bila peta.

Nagrade bodo podelili v soboto v varšavski Nacionalni operi. Chopinovo tekmovanje, ki sicer poteka vsakih pet let (vmes se obrne ena generacija pianistov), bi moralo biti že lani, a so ga zaradi epidemije prestavili na letošnjo jesen. To je sicer Gadžijeva že druga prestižna nagrada letos, julija je namreč zmagal v Sydneyju na tekmovanju The Sydney International Piano Online Competition 2021. im