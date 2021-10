Ježkovo nagrado – poimenovana je po satiriku, pisatelju, pesniku in šansonjerju Franetu Milčinskemu - Ježku, ki gotovo sodi med najbolj vsestranske slovenske umetnike 20. stoletja – podeljujejo na RTV Slovenija v želji, da bi vzpodbudila izvirne dosežke in opuse v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha. Če so se v dobrih treh desetletjih, odkar priznanje obstaja, med nagrajenci že znašli Iztok Mlakar, Tomaž Pengov, Andrej Rozman - Roza in Desa Muck, slavi tokrat Svetlana Makarovič.

Lahkotno le na prvi pogled

Žirija je prejela več izjemno kakovostnih predlogov, a vsestranska Svetlana Makarovič si nagrado zasluži, ker »ne le presega vse razpisane kriterije in merila, ampak predstavlja humanistično intelektualko, za katero so značilne širina, globina in ostrina duha«. V obrazložitvi je žirija poudarila, da velja avtorica za našo najbolj reprezentativno sodobno pravljičarko, njenih del pa ne zaznamuje le literarna intertekstualnost, ampak tudi vsestranskost, saj črpa iz več jezikov, literatur in kultur.

V slovensko mladinsko književnost je vnesla številne novosti – denimo s priljubljenimi Kosovirji izvirne domišljijske prostore, z domala vsemi pripovedmi in pesmimi pa tudi izvirne perspektive, med katerimi izstopa neantropocentričen pogled na svet, jezikovno izvirnost s subverzivnim slogom pa tudi družbeno kritiko. »Avtoričina značilnost je tudi pisanje za dvojnega naslovnika, tako da je besedilo namenjeno otroškemu, kontekst pa odraslemu naslovniku,« še lahko preberemo. Navsezadnje je bila lani nominirana tudi za prestižno mladinsko nagrado ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award).

Njena Sapramiška velja z Zvezdico Zaspanko Franeta Milčinskega - Ježka in Žogico Marogico Jana Malika za eno od treh brezčasnih uspešnic Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki si ga brez njenih del skoraj ne predstavljamo več. Sicer pa so lahkotnejši toni njene poetike bolj prisotni v šansonih v njeni avtorski uglasbitvi in izvedbi ter besedilih popevk, napisanih za druge izvajalce. Kot opozarjajo glasbeni kritiki, gre sicer za lahkotnost na prvi pogled – te pesmi so, ko se lotevajo človeških zablod in samozaverovanosti, pogosto duhovite, kljubovalne in posmehljive, a jih vselej krasijo razkošen besedni zaklad in sveže metafore. Nagrado ji bodo podelili v nedeljo v oddaji Vikend paket ob 17.20 v neposrednem prenosu prvega programa TV Slovenija.