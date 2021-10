Dragić s Torontom odprl sezono s porazom

Košarkarji Toronta z Goranom Dragićem so s porazom krenili v novo sezono lige NBA. Na domači tekmi so s 83:98 izgubili proti Washingtonu. Ljubljančan je tokrat dosegel devet točk, zadel je tudi trojko, v statistiko pa je dodal še štiri podaje in tri skoke pod obročema.