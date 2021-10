Klub s polnim imenom Stade Rennais Football Club je minulo sezono končal na šestem mestu, v letošnji pa je po slabšem začetku in desetih krogih sedmi s 15 točkami (štiri zmage, po trije remiji in porazi). Toda forma ekipe 55-letnega trenerja Bruna Genesia, ki je Rennes prevzel pred letošnjo sezono po vrnitvi iz Kitajske, se v zadnjem času vzpenja. To potrjuje tudi podatek, da je na zadnjih štirih tekmah v francoski ligi kar trikrat zmagala in enkrat remizirala, med drugim je na začetku meseca na domačem igrišču »skalpirala« zvezdniško zasedbo nesramno bogate ekipe Paris Saint-Germain (2:0).

Rennes, ki ima domicil na leta 1912 zgrajenem stadionu Roazhon Park (Roazhon je bretonsko ime za Rennes) z zmogljivostjo 29.778 gledalcev, ima v trenutni zasedbi poleg Francozov tudi deset tujcev iz devetih držav: dva Turka ter po enega igralca iz Maroka, Gane, Belgije, Senegala, Hrvaške, Konga, Norveške in Malija. Cel igralski kader sedanje ekipe, ki je bila doslej le dvakrat prvak Francije v že davnih sezonah 1955/56 in 1982/83, ima po oceni spletne strani transfermarkt.com tržno vrednost 203 milijone evrov. Trenutno je najvrednejši komaj 19-letni desnokrilni igralec Jeremy Doku (še vedno okreva po poškodbi kolena), ki ima gansko in belgijsko državljanstvo, s 26 milijoni evrov.

Na drugem mestu je le dve leti starejši Luic Bade (17 milijonov evrov), med štirimi igralci s tržno vrednostjo 15 milijonov evrov pa je tudi trenutno najbolj vroč nogometaš Rennesa. To je 27-letni napadalec Gaëtan Laborde, s sedmimi goli prvi strelec francoske lige v letošnji sezoni. A nekdanji francoski reprezentant v vseh selekcijah od 17 do 20 let vseh sedmih letošnjih golov ni dosegel v Rennesovem dresu: tri kot član Montpelliera, štiri pa kot igralec Rennesa, v katerega je prestopil že po začetku sezone za odškodnino 15 milijonov evrov. »Ni pomembno, kdo daje gole in koliko. Pomembno je, da smo kot ekipa uspešni na igrišču, tako doma kot v Evropi,« pravi Gaëtan Laborde, ki se je med strelce enkrat vpisal tudi v letošnji konferenčni ligi. Na domači tekmi proti Tottenhamu, ki se je končala brez zmagovalca (2:2), je Laborde v 72. minuti poskrbel za Rennesovo vodstvo z 2:1.

Rennes, ki je poleti za prestope plačal 80 milijonov evrov, je sočasno znan tudi po odlični klubski akademiji za mlade igralce, ustanovljeni leta 2000. Ta je odkrila in/ali izoblikovala kopico vrhunskih, med sedanjimi dragulji pa velja omeniti predvsem 18-letnega Eduarda Camavingo (zdajšnji član madridskega Reala in reprezentant Francije), 24-letna Jorisa Gnagnona (iz Seville posojen v Rennes) in Ousmaneja Dembeleja (Barcelona, reprezentant Francije) ter štiri leta starejšega Abdoulaya Doucoureja (Everton).