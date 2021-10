Prekmurci so v konferenčni ligi v dveh obračunih dosegli samo en gol, v Londonu ga je velikemu Tottenhamu zabil Žiga Kous, zdaj pa si želijo še prve točke v skupinskih delih evropskih tekmovanj. Nocoj bodo imeli v Ljudskem vrtu, kjer igrajo domače tekme skupinskega dela novoustanovljene konferenčne lige, novo priložnost. Tekmec? Če ga primerjamo s slovenskimi nogometnimi razmerami, brez dvoma še en velikan. V Maribor je dan pred tekmo, brez da bi tukaj opravil uradni trening, prišel francoski prvoligaš Rennes, ki je pred dvema tednoma v francoski ligi premagal zvezdniški Paris Saint-Germain z Lionelom Messijem na čelu.

Trener Mure Ante Šimundža je v svoji nogometni in trenerski karieri kot član evropskih »malčkov« že prebredel krize in se znal dobro zoperstaviti finančno in igralsko močnejšim moštvom. Ali bo Muri to uspelo proti Francozom, noče napovedati, si pa tega zelo želi. »Igramo proti nasprotniku, ki je v zadnjem obdobju prišel v formo in dosegel odmevne zmage. Mi pa se še vedno navajamo na tekmovanje in se želimo navaditi čim prej. Zelo pomembno je, da smo tekmovanje že spoznali. V procesu treningov smo postavili zahteve, očitna je razlika v intenzivnosti. Če bomo intenzivni, kot smo sposobni, lahko razmišljamo o pozitivnem rezultatu,« meni Ante Šimundža, Mariborčan na klopi Sobočanov.

Tudi Murin branilec Matic Maruško pravi, da se ekipa privaja na zahtevnost evropskih tekmovanj. Temu so se črno-beli prilagodili na treningih, pravi Prekmurec. »Na treningu smo preuredili nekatere stvari. Viden je napredek, in če bomo nadaljevali v tej smeri, bodo rezultati boljši,« napoveduje Matic Maruško. Po njegovem mnenju se je ekipa dobro pripravila na nasprotnike iz Francije, o podrobnostih priprave 30-letnik seveda ni želel govoriti, dejal je zgolj tole: »Odgovorili bomo na igrišču.«

Na vprašanje, ali so nogometaši Rennesa hitrejši od igralcev Tottenhama, je trener Šimundža odgovoril: »Odvisno, ali jim to pustiš. Nasprotnika želimo razgaliti, mu onemogočiti dobre stvari in razgaliti slabe stvari. Imajo hitrost in prepoznaven koncept, prepričan sem, da se ne bodo prilagajali nam, ampak se bodo držali svojega načina igre in v tem bodo seveda skušali biti čim boljši. Njihovi hitrosti bomo težko parirali, čeprav imamo tudi mi hitre igralce, pomembna bo intenzivnost. Glede na meritve lahko ugotovimo, da so naši igralci konkurenčni drugim v hitrosti, intenzivnost pa je nekaj drugega in slednjo je treba na naslednji tekmi tudi ponoviti.«

Ob analizi tekmeca je Šimundža ugotovil, da ima francoska ekipa med tekmami prepoznaven vzorec branjenja, o taktiki napadanja Rennesa pa ni želel govoriti, saj da je to težko pojasniti. Mariborčan znova ne bo mogel računati na Luko Bobičanca, odpisan je prav tako Žiga Škoflek, vprašljiv je tudi kapetan Alen Kozar, ki pa bo vseeno del ekipe. Drugi nogometaši bodo na voljo trenerju. Šimundža upa, da je njegova ekipa po dveh porazih prebrodila najtežje trenutke v skupinskem delu evropskih tekmovanj. »Pogovarjali smo se o tem. Vseh 90 minut moraš biti zbran, ne moreš tipati prvih deset minut. Posebej zato, ker smo majhni, novinci v tekmovanju. Nasprotniki želijo čim prej stvari postaviti na svoje mesto. Na nas je, da jim odgovorimo,« je odločen Šimundža.

Na vprašanja francoskih novinarjev je trener Šimundža odgovarjal z veliko mero spoštovanja. O slabi travnati površini v Ljudskem vrtu pa je Murin strateg dejal, da bo ta verjetno bolj presenetila tekmece kot aktualne slovenske prvake.