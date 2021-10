Po zadnjih podatkih na letošnjem sejmu sodeluje 2000 razstavljalcev iz 80 držav. V Frankfurt naj bi prišlo približno 300 avtorjev, kar je sicer manj kot v preteklosti, a več kot v pandemičnem letu 2020. Vračajo se tudi dogodki v mestu. Samo pod krovno znamko Bookfest se jih bo zvrstilo 57 na približno 20 prizoriščih. A tako kot nabor razstavljalcev je tudi nabor avtorjev letos manj mednaroden. Večina jih bo iz Nemčije, nekaj tudi iz drugih evropskih držav.

Častna gostja letošnjega sejma je Kanada. Kot častna gostja je bila načrtovana že za lansko izdajo, a je nato zaradi pandemije prišlo do prestavitve njenega nastopa v Frankfurtu. Predstavila se bo kot država s številnimi identitetami. Raznolikost se v Kanadi začne že pri jeziku: 60 odstotkov Kanadčanov govori angleško, 22 odstotkov jih kot svoj materni jezik govori francosko, ob tem obstaja še 70 jezikov avtohtonih prebivalcev in priseljencev. Ob gostovanju Kanade je bilo v nemščino prevedenih več 300 kanadskih naslovov, pri čemer so mnogi izšli že lani. Kot pravi verjetno najbolj znana kanadska avtorica Margaret Atwood, je v zadnjih dveh ali treh desetletjih veliko ljudi našlo svoj literarni glas, ki ga prej niso imeli. Avtorica svetovne uspešnice Deklina zgodba, ki je doživela tudi ekranizacijo, se je prek videa oglasila v okviru otvoritvene slovesnosti sejma.

Slovenija bo častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2023. Na letošnjem sejmu bo Javna agencija za knjigo RS (Jak) tam s slovensko nacionalno stojnico in tremi dogodki. Sodeluje pa tudi sedem slovenskih založnikov: Cankarjeva založba in Mladinska knjiga, Založba Pivec, Goga, Miš, KUD Sodobnost International, Malinc in Beletrina.

Število obiskovalcev je letos omejeno na 25.000 na dan, sejem pa bo mogoče obiskati le ob izpolnjevanju pogoja PCT. Obrazne maske so obvezne, razen na dogodkih s sedišči. sta