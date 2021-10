United Airlines je imel v tretjem četrtletju lani zaradi pandemije 1,84 milijarde dolarjev izgube, v tretjem četrtletju 2019 pa dobiček v višini 1,02 milijarde dolarjev. Zaradi zvezne proračunske pomoči, ki je šla za plače zaposlenim, je United v tretjem četrtletju letos ustvaril 473 milijonov dolarjev dobička, brez te pomoči pa bi posloval z 239 milijoni dolarjev oz. 1,02 dolarja izgube na delnico.

Rezultat je boljši od pričakovanj, saj so analitiki Wall Streeta v povprečju napovedovali 1,58 dolarja izgube na delnico. Prihodki so s 7,75 milijarde dolarjev presegli pričakovanja analitikov za okrog 110 milijonov dolarjev, vendar pa je to še vedno 32 odstotkov manj kot v tretjem četrtletju 2019, pred izbruhom pandemije.

Delnice Uniteda so se v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov podražile za 2,27 odstotka na 47,27 dolarja.

Družba v tekočem četrtem četrtletju pričakuje za 30 odstotkov manj prihodkov kot v enakem četrtletju 2019. Med drugim zaradi manj poletov, pa tudi zaradi višjih stroškov. Za gorivo podjetje pričakuje 12 odstotkov več stroškov kot v tretjem četrtletju, drugi stroški pa naj bi narasli za do 14 odstotkov na sedež.

V United Airlines skušajo najeti čim več pilotov in drugih delavcev, potem ko so jih lani prepričevali, naj se prostovoljno upokojijo ali dajo odpoved.