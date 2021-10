Od uvodnega žvižga romunskega sodnika Istvana Kovacsa so gostje na stadionu Jana Breydela zagospodarili in do vrha napolnili mrežo domačega vratarja Simona Mignoleta. Za zanesljivo zmago Manchestra Cityja so zadeli Joao Cancelo, Riyad Mahrez dvakrat, Kyle Walker in Cole Palmer, častni gol pa je za Brugge zabil Hans Vanaken. »Ne vem, če bi nam drugačen načrt prinesel kaj več. Leipzig se je Cityju zoperstavil na drugačen način, pa prejel šest golov,« je po tekmi povedal trener Brugga Philippe Clement.

Na drugi tekmi v skupini A je kazalo, da utegne PSG dobiti novo zaušnico, saj je sredi drugega polčasa Leipzig vodil z 2:1. A nato je na sceno stopil Lionel Messi. Sprva je po podaji Kyliana Mbappeja izenačil iz neposredne bližine gola nasprotnika, nato pa je nekaj minut kasneje z uspešno izvedeno enajstmetrovko poskrbel za popoln preobrat in zmago gostiteljev.

Poslastica večera je bila na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu, kjer sta se v skupini B merila Atletico Jana Oblaka in Liverpool. Gostje so na začetku prevzeli pobudo in kazalo je, da bodo hitro strli nasprotnika. Mohamed Salah in Naby Keita sta moštvu trenerja Jürgena Kloppa že po 13 minutah prinesla vodstvo z 2:0, a je v nadaljevanju Antoine Griezmann izenačil še do polčasa z dvema goloma. Francoz je nato na začetku drugega polčasa prejel direkten rdeči karton, nato pa je za zmago Liverpoola z enajstmetrovke znova zadel Salah.

Hit uvodnih dveh tekem skupinskega dela lige prvakov Šerif je gostoval pri milanskem Interju in prvič zabeležil ničlo. Gostitelji so bili boljši s 3:1, čeprav je moldavsko moštvo znova dobro kljubovalo precej kakovostnejšemu nasprotniku in na začetku drugega polčasa izenačilo na 1:1. Končni izid je bil 3:1 za ekipo slovenskega vratarja Samirja Handanovića. Prepričljivo je bil od Šahtarja v gosteh v skupini D boljši Real Madrid (5:0), tako da je položaj za Šerif na lestvici zdaj slabši, kot je bil pred tretjim krogom.