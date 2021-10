Rože, večne spremljevalke ljudi in umetnosti

Včeraj so v Narodni galeriji predstavili knjigo Cvetje in ženske, ki je nastala v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok. V delu, ki temelji na 12 tihožitjih in 12 ženskih portretih, sta se združili likovna umetnost in botanika.