Dva zaporedna poraza z 0:3 proti Bayernu in Benfici (prvič po sezoni 1972/73 dve točkovni ničli zapored v ligi prvakov), šest prejetih golov in niti en dosežen ter zadnje mesto v skupini brez točke – to je katastrofalen izkupiček Barcelone po dveh krogih. Nedeljski domači uspeh proti Valencii s 3:1 v španski ligi – šele druga zmaga na zadnjih tekmah v vseh tekmovanjih – je le za malenkost zmanjšal pritisk na trenerja Ronalda Koemana, ki ga danes čaka obračun v ligi prvakov, v nedeljo pa še el clasico proti Realu na stadionu Camp Nou. Na dosedanjih desetih tekmah proti Dinamu iz Kijeva je Barcelona sedemkrat zmagala in trikrat izgubila, zadnjič pa je proti Ukrajincem klonila že davnega 11. novembra 1997, ko so gostje zmagali kar s 4:0.

»Priznam, da zadnje čase zelo trpim, ko si ogledam kakšno tekmo Barcelone. Ob tem, kar se z njo dogaja na igrišču in zunaj njega, mi je težko pri srcu,« priznava zdaj 40-letni Kamerunec Samuel Eto’o, nekdanji napadalec katalonskega kluba, za katerega je nastopal med letoma 2004 in 2009 ter na 199 tekmah dosegel kar 130 golov. Barcelonin trener Ronald Koeman je po zmagi proti Valencii poudaril pomen vrnitve po poškodbi komaj 18-letnega zvezdnika Ansuja Fatija iz Gvineje Bissaua (kmalu naj bi podaljšal pogodbo s klubom do leta 2026), ki je dosegel gol in izsilil 11-metrovko: »Upam, da se bo naša krivulja zdaj končno obrnila navzgor in da bomo to dokazali že proti Dinamu. Proti Valencii se je jasno pokazalo, kako nam je do te tekme manjkal Ansu Fati. Pogrešali smo njegove gole in hitrost, z njim pa smo povsem drugačna ekipa.«

Od šestnajstih ekip, ki bodo igrale danes, sta s popolnim izkupičkom le Bayern in Juventus. Bavarci imajo po dveh krogih najboljšo razliko v golih (8:0) v celotni ligi prvakov, po nedeljski zmagi v nemški ligi v gosteh pri Bayerju iz Leverkusna s kar 5:1 ostajajo na vrhu lestvice, poljski napadalec Robert Lewandowski pa je odlično formo potrdil z devetim golom na osmi tekmi, skupno pa s 15. na enajsti tekmi v vseh tekmovanjih. Bayern je neporažen na zadnjih 19 gostovanjih v ligi prvakov (15 zmag, štirje remiji), Benfica na desetih medsebojnih tekmah še nikoli ni premagala Bavarcev (sedem porazov, trije remiji), a pred današnjim gostovanjem v Lizboni 34-letni gostujoči trener Julian Nagelsmann opozarja: »To so le številke, statistika. Zgodovina ne igra nobene vloge, vsaka tekma je zgodba zase. Čaka nas zelo težko delo, a verjamem v moje igralce in ekipo.« O Bayernu z izbranimi besedami govori tudi Nuno Gomes, nekdanji reprezentant Portugalske in v dveh obdobjih član Benfice (od 1997 do 2000, od 2002 do 2011): »Bayern je trenutno eden najboljših treh klubov na svetu, če ne celo najboljši. Ima fantastično ekipo po vseh merilih, v kateri je zelo težko najti kakšno slabost.«

Juventus ima danes možnost, da na gostovanju pri Zenitu v Rusiji prvič po sezoni 2018/19 – tudi takrat je bil njegov trener Massimiliano Allegri – doseže tretjo zaporedno zmago na začetku skupinskega dela lige prvakov. »Po slabem začetku sezone v domači ligi smo se uspešno pobrali in rastemo iz tekme v tekmo. Zenit je odlična ekipa, predvsem na domačem igrišču, a verjamem, da smo jo sposobni premagati,« se nadeja Massimiliano Allegri, ki se je letos po štirih letih zveze razšel z italijansko igralko, pevko in televizijsko voditeljico Ambro Angiolini. Na strani 54-letnega trenerja, ki je z Juventusom osvojil pet naslovov prvaka Italije, je tudi statistični podatek, da je klub iz Torina na osmih tekmah proti ruskim ekipam v Evropi kar sedemkrat zmagal in enkrat remiziral.