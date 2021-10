Za to so se odločili, ker se je v preteklosti že zgodilo, da so jim na facebooku ali tiktoku odstranili fotografije določenih umetnin, ker so jih algoritmi prepoznali kot erotično vsebino. Julija so tiktok račun Albertine celo popolnoma blokirali, ker so objavili nekaj del fotografa Nobujošija Arakija, ki slovi po precej eksplicitnih fotografijah aktov. Septembra pa je facebook kot »potencialno pornografijo« označil tudi stran Leopold Museuma, kjer so objavili art nouveau ilustracije Kolomana Moserja. Že pred tremi leti pa je facebook s strani dunajskega Naravoslovnega muzeja izbrisal fotografijo prazgodovinskega talismana plodnosti Willendorfske Venere, ker ima razgaljene prsi.

Tako sedaj vsi ljubitelji umetnosti dunajske umetnine brez posegov algoritmov za dobre 4 evre na mesec občudujejo na platformi OnlyFans, kjer algoritmi golote ne cenzurirajo, naročniki pa dobijo tudi brezplačne vstopnice za razstave.