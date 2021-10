Glavni ameriški delniški indeksi so teden začeli slabše, nato pa se je po spodbudnih novicah trend obrnil. V Združenih državah Amerike je bil v četrtek objavljen tedenski podatek o zahtevkih za brezposelne, ki jih je bilo le še 293.000, kar je najmanj od začetka epidemije in manj od pričakovanj analitikov (po podatkih Bloomberga 320.000). Prav tako so v četrtek četrtletne rezultate poslovanja objavile nekatere izmed največjih ameriških investicijskih bank. V banki Goldman Sachs so bili rezultati odlični predvsem na področju združitev in prevzemov (M&A), kjer je bila rast prihodkov glede na enako lansko obdobje 88-odstotna. V svetovalnem podjetju KPMG pravijo, da utegne biti letošnje leto na področju M&A rekordno; sklenjenih poslov naj bi bilo za okoli šest bilijonov ameriških dolarjev, kar je voda na mlin investicijskim bankam. Pričakovanja analitikov so presegli tudi rezultati drugih večjih bank (JP Morgan Chase, Bank of America in Citigroup). Indeks S&P 500 pa je v četrtek zabeležil najvišjo dnevno rast v zadnjih sedmih mesecih (1,7 odstotka). Sredi tedna je bil objavljen podatek o ameriški inflaciji, ki je septembra znašala kar 5,4 odstotka na letni ravni (pričakovanja analitikov so bila 5,3 odstotka). Kljub visoki inflaciji pa so ameriški potrošniki septembra trošili več od pričakovanj; ameriška vlada je v petek objavila podatek, da je maloprodaja v primerjavi z avgustom porasla za 0,7 odstotka, na letni ravni pa je bila rast 13,9-odstotna, kar kaže na dobro razpoloženje potrošnikov.

Mednarodni denarni sklad je sicer oklestil svojo napoved globalne gospodarske rasti v letu 2021 za 0,1 odstotne točke, na 5,9 odstotka. Kot glavni razlog navaja prekinitve v oskrbovalnih verigah v razvitih državah in porast okužb s koronavirusom v državah v razvoju. Borze na stari celini so se odrezale še bolje od ameriških, saj so prve objave četrtletnih rezultatov vlile optimizem. Tečaji indeksov vseh glavnih trgov so teden zaključili v zelenem, pri čemer sta bila v ospredju finančni in energetski sektor, pa čeprav so bile tudi za Evropo napovedi za nadaljnjo rast znižane. Vodilni nemški ekonomski inštituti so znižali svoje napovedi gospodarske rasti v Nemčiji na 2,4 odstotka v letu 2021 (prej 3,7 odstotka), predvsem zaradi ozkih grl v oskrbovalnih verigah. Nemčija je v veliki meri odvisna od avtomobilske industrije, ki se ji omenjene težave zelo poznajo, posledično pa se je v zadnjih mesecih nadaljeval upad registracij novih avtomobilov v Evropski uniji.

Na Kitajskem je regulator začel poglobljeni nadzor v podjetjih v finančnem sektorju, da bi izkoreninil korupcijo in nezakonita dejanja. Pod drobnogledom so državne finančne službe, večje državne banke in zavarovalnice. Sicer pa se v državi nadaljuje energetska kriza, saj se približuje obdobje hladnega vremena. Termoelektrarne kopičijo zaloge premoga, cena te surovine zato ostaja rekordno visoka. Nafta se je prav tako podražila: cena za sodček surove nafte je presegla 80 ameriških dolarjev, kar se je zgodilo prvič po letu 2014. Tudi cene drugih surovin ostajajo na zgodovinsko visokih ravneh. Cena aluminija, ki se uporablja povsod, od gradbeništva do proizvodnje pločevink, je na najvišji ravni po letu 2008.