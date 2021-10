Liga prvakov postaja vse bolj vznemirljiva. Tretji krog bo jasneje začrtal izhodišča 32 udeležencev pred drugo polovico skupinskega dela tekmovanja. Derbi večera bo v Madridu, kjer bo Atletico ob 21. uri gostil Liverpool. To bo dvoboj vodilnih in neporaženih moštev skupine B.

»Ko smo se nazadnje pomerili z Liverpoolom, smo domačo tekmo dobili že pred prihodom na stadion. Želim, da to ostane vtisnjeno v spominu,« pravi trener španskih prvakov Diego Simeone. Osmina finala pred dobrim letom in pol, ko se je pandemija ravno začela širiti po Evropi, se je na obeh tekmah končala z zmago Atletica, ki je z izjemno obrambno postavitvijo zlomil napadalnejšega tekmeca. Kako bo tokrat? »Pričakujem močnega nasprotnika, ki nam bo zelo otežil delo. Liverpool igra čudovit nogomet in goji drugačen ritem kot druga moštva. V čast mi je, da jih lahko spremljam. Njegovi igralci so neustrašni, pritiskajo visoko in ohranjajo hitrost,« je Simeone laskal drugouvrščenemu moštvu angleške lige.

Atletico tudi v novi sezoni ohranja stik z vrhom španskega prvenstva. Ligo prvakov je odprl s skromnim remijem brez golov proti Portu, nato je z igralcem več v zaključku tekme slavil pomembno zmago v Milanu. Nocoj bo velik večer tudi za slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki se bo soočil z najučinkovitejšo angleško zasedbo. Liverpool je zelo prodoren v napadu in na vsaki od šestih gostujočih tekem letošnje sezone je dosegel vsaj tri gole ali več. Pod deset zadetkov se je vpisal Mohamed Salah, eden od vročih kandidatov za letošnjo nagrado zlata žoga. »Veselimo se čudovite tekme na polnem stadionu z navijači v rdeče-belih dresih. Ko se pomeriš z Liverpoolom, moraš najprej uravnotežiti intenzivnost, nato pa poiskati svoje priložnosti,« je pristavil Simeone.

Argentinec ni želel komentirati opazke trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa, ki je dejal, da ima raje drugačen stil igre, kot ga goji Atletico. »Ne bi mogel bolj spoštovati vsega, kar je v tem klubu naredil Simeone. Igralci in sistem igre so se zamenjali, Atletico pa ostaja stroj za doseganje rezultatov. Neverjeten je način, kako je to uspelo Simeoneju,« je povedal Jürgen Klopp. Nemec pravi, da Atletico zagotovo ni šibkejši v primerjavi z lanskimi izločilnimi boji. »Vmes so postali španski prvaki, kar ni enostavno. Vedo, kako je treba zmagovati. Nikakor ne mislimo, da smo že vpisali zmago. Ostajam optimist, a se zavedam, kako težko je igrati v Madridu.« Liverpool bi se z zmago na stadionu Wanda Metropolitano prebil na prag napredovanja v osmino finala. »Ne potrebujemo dodatne motivacije, saj nastopamo v ligi prvakov, ki je najbolj prestižno tekmovanje v Evropi. V Madridu želimo prikazati našo kvaliteto in smo prepričani, da lahko vknjižimo dober rezultat. Vedno je lepo igrati na polnem stadionu,« je dejal branilec Liverpoola Virgil van Dijk.