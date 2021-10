Fantomi v glasbeni Cukrarni

Pretekli konec tedna je marsikdo prvič obiskal prenovljeno stavbo nove Galerije Cukrarna, zaznamovane s pomembno, a pogosto tudi nesrečno industrijsko in kulturno dediščino. Pod pomenljivim naslovom Masovna hipnoza je tam potekal 6. festival Indigo v organizaciji Muzeja in galerij mesta Ljubljana in tuje produkcijske hiše Marsh ob podpori nekaterih manjših lokalnih akterjev.